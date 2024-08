Quattro presenze col Milan, è incedibile: Fonseca ha deciso

Paulo Fonseca è sempre più protagonista nelle scelte del Milan, ecco le ultimissime di calciomercato. Arriva la decisione da parte del tecnico portoghese.

Il ritiro negli Stati Uniti del Milan è stato utile a Fonseca per valutare alcuni giovani del club rossonero. Il tecnico, infatti, ha avuto la possibilità di vedere da vicino dei talenti, provenienti dal vivaio rossonero, che si sono messi in mostra convincendo l’allenatore che è pronto a confermarli in squadra in vista dell’inizio del prossimo campionato. Per il momento, infatti, ogni richiesta di prestito è stata rispedita al mittente, con la società intenzionata a dare fiducia a questi giocatori: ecco tutti i dettagli.

Prosegue il lavoro dei dirigenti, che sono pronti a chiudere a stretto giro una serie di acquisti. Intanto, la società ragiona anche in vista del futuro. L’obiettivo è quello di valorizzare il settore giovanile ed è per questo motivo che da quest’anno partirà il progetto Milan Futuro, che disputerà la Serie C.

Nella squadra – che sarà allenata da Bonera – numerosi calciatori Under 23 che avranno la possibilità di mettersi in mostra in un campionato professionistico e, all’occorrenza, essere utili anche per Fonseca che potrà integrarli in Prima Squadra. Tra questi c’è anche il giovane talento, che ha impressionato il tecnico portoghese in questo ritiro pre campionato. Il giocatore, nonostante le tante richieste di prestito, è pronto a proseguire la sua avventura in rossonero.

Calciomercato Milan: arriva la conferma di un giovane

Novità in vista per il Milan, con Fonseca che ha deciso di tenere in rosa il classe 2005 che ha raggiunto la squadra nel ritiro negli Stati Uniti. Una scelta chiara da parte dell’allenatore che ha grande fiducia nel ragazzo, che con la Prima Squadra ha già totalizzato quattro presenze.

Non è prevista la cessione in prestito di Zeroli che proseguirà l’esperienza al Milan, fra Under 23 e Prima Squadra. Il centrocampista, dunque, dopo la parentesi in Primavera, adesso è pronto a confrontarsi con il calcio dei grandi e si dividerà a seconda delle necessità di Paulo Fonseca, che confida tanto nel talento del classe 2005.

Lo stesso percorso è previsto anche per il giovane attaccante Francesco Camarda. Mentre si va verso la cessione per gli altri due giovani, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo che sono promessi sposi di Monza ed Empoli.