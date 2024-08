Rottura totale, via dal Milan: ormai è un separato in casa

Milan pronto a salutare un proprio giocatore che ormai vive da separato in casa a Milanello in attesa di nuova sistemazione.

Tra acquisti e cessioni sono giorni decisivi per il calciomercato del Milan con i rossoneri pronti a chiudere diverse operazioni nelle prossime ore.

La dirigenza rossonera è costantemente al lavoro per cercare di regalare a Paulo Fonseca le pedine mancanti all’organico e mettergli a disposizione i calciatori richiesti. Chiusa positivamente l’operazione Pavlovic e con Emerson Royal da ufficializzare, a casa Milan ora la priorità si chiama Youssou Fofana con Lazar Samardzic che potrebbe diventare rossonero nel caso in cui dovessero esserci delle uscite a centrocampo. Nel frattempo c’è però chi ha definitivamente rotto con l’ambiente Milan ed è in attesa di capire quale sarà il suo futuro.

Calciomercato Milan, addio ad un passo: è rottura con il club

Tornato dal prestito al Nottingham Forest, Divock Origi è a disposizione di Paulo Fonseca con il Milan che però ha fatto capire al belga di non rientrare nel progetto. La volontà della società è quella di trovare una nuova sistemazione alla punta ex Liverpool ma il suo alto ingaggio complica e non poco tutte le operazioni.

Classe 1995, Origi è arrivato a costo zero al Milan due anni fa, fallendo nella sua prima annata in rossonero e venendo ceduto in prestito durante la stagione conclusa a maggio. Passato al Nottingham Forest il centravanti non è riuscito ad andare mai a segno deludendo le aspettative del club inglese che ha deciso di non riscattarlo. Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Milan, ha affermato che Origi, insieme a Ballo-Touré, faranno parte del Milan Futuro.

Una sistemazione in Serie C nella seconda squadra del Milan che non potrà essere duratura per la punta belga che si sta guardando intorno per proseguire altrove la sua carriera. I 4 milioni netti percepiti all’anno con un contratto fino al 2026 rendono però difficile qualsiasi trattativa. Il Milan sta pensando anche ad una rescissione di contratto ma il giocatore vuole una buonuscita troppo alta per quelle che sono le intenzioni del club meneghino.

Finora ci sono stati solamente timidi sondaggi da parte di squadre arabe e statunitensi che però non hanno ottenuto il parere positivo da parte del calciatore. Ovviamente il Milan è pronto a dare l’ok alla partenza della punta a costo zero pur di risparmiare sull’alto stipendio percepito dall’ex Liverpool.