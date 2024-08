Scambio ed ennesimo colpo: il Milan non si ferma più

Entra nel vivo il mercato in entrata del Milan. I rossoneri pronti a regalare a Fonseca un altro rinforzo: la strategia rossonera.

Non vuole fermarsi il Milan, pronto ad intervenire di nuovo sul mercato al fine di potenziare la rosa di Paulo Fonseca. Dopo gli acquisti di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid e di Strahinja Pavlovic proveniente dal Salisburgo, ora il club punta infatti a concretizzare almeno altre due operazioni in entrata. Per continuare a potenziare il pacchetto arretrato, ad esempio, si cercherà di prelevare dal Tottenham Emerson Royal: la fumata bianca, salvo sorprese, arriverà sulla base di 15 milioni. In cantiere, poi un ulteriore acquisto volto a rimpolpare il reparto di centrocampo.

Il tecnico ha chiesto di poter avere a disposizione un elemento di qualità, abile in fase di recupero del pallone e nella costruzione della manovra. Il preferito, fino a qualche giorno fa, rispondeva al nome di Youssouf Fofana di proprietà del Monaco. Il classe 1999 spinge per trasferirsi in rossonero tuttavia le pretese economiche dei monegaschi (oltre 35 milioni) hanno fatto finire in stand-by le interlocuzioni. Da qui l’idea del management coordinato da Zlatan Ibrahimovic di sondare piste alternative, da concretizzare nel caso in cui la trattativa per il 25enne francese dovesse saltare in maniera definitiva.

Nel mirino, di conseguenza, è finito Lazar Samardzic autore di 6 reti e 2 assist nelle 34 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione con indosso la maglia dell’Udinese. I friulani, non avendo la necessità di fare cassa per far quadrare i conti, hanno fin qui chiesto almeno 25 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva dal Milan che, a breve, tornerà all’assalto proponendo ai bianconeri il cartellino di un giocatore escluso dal nuovo progetto tecnico rossonero.

Milan, nuovo rinforzo per Fonseca: i rossoneri pensano ad uno scambio

Si tratta di Yacine Adli, passato dall’essere protagonista sotto la gestione di Stefano Pioli al ruolo di esubero dopo lo sbarco in panchina di Fonseca. Il francese risulta poco gradito al lusitano che, nel corso dell’amichevole vinta ai danni del Manchester City, lo ha lasciato in panchina senza utilizzarlo.

L’addio tra le parti risulta inevitabile, con la dirigenza che proverà a mettere sul piatto l’ex Bordeaux in modo tale da ridurre l’esborso economico.

Lo scambio comprendente un conguaglio in favore dell’Udinese può quindi diventare realtà. Emerson Royal e Samardzic, qualità più quantità. Fonseca, dal canto suo, sorride. In attesa, infine, del possibile arrivo di un altro attaccante (sempre viva l’opzione Tommy Abraham). La rivoluzione rossonera prosegue.