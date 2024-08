Cessione monstre per il Milan: affare da 50 milioni

Un clamoroso colpo di scena a Milanello: l’addio ai rossoneri è inatteso, 50 milioni e può fare subito le valigie lontano dalla Serie A

L’estate del Milan pare essere sempre più all’insegna delle sorprese. In campo il ‘Diavolo, seppur in amichevole e infarcito di giovani, è riuscito a battere prima il Manchester City e solo qualche ora fa i campioni d’Europa del Real Madrid, allenati dal grande ex Carlo Ancelotti.

In ottica calciomercato le novità potrebbero far saltare dalla sedia i tifosi del ‘Diavolo’ che hanno potuto finalmente festeggiare per l’ufficialità di Strahinja Pavlovic, centrale serbo 23enne arrivato dal Salisburgo per 18 milioni di euro. Sarà lui, con ogni probabilità, ad affiancare Tomori nella lunga stagione rossonera, visto che Malick Thiaw pare ormai destinato a vestire la maglia del Newcastle. Una cessione, non sarà l’unica di questo calibro, in grado di garantire alle casse del ‘Diavolo’ una cifra vicina ai 40 milioni. Una plusvalenza d’oro. La ricerca di un nuovo attaccante, che possa alternarsi ad Alvaro Morata, non è affatto terminata. Anzi.

Seppur in maniera flebile, crescono le chance di vedere Tammy Abraham in maglia rossonera. L’inglese, una richiesta espressa in primis da Fonseca, avrebbe già detto virtualmente sì al Milan: adesso ci sarà da convincere la Roma per che per l’ex Chelsea, reduce da un grave infortunio, chiede non meno di 25 milioni di euro. Denaro che, con sorpresa di molti, potrebbe arrivare da un nome inatteso. Perché nelle ultime ore sta prendendo quota una clamorosa possibilità dalla Spagna: l’offerta da 50 milioni di euro non lascia scampo alla dirigenza di via Aldo Rossi.

Impossibile rifiutare: 50 milioni, lascia il Milan

‘Fichajes.net’, come spesso accade, anticipa quelle che potrebbero essere le intenzioni di mercato dei rossoneri da qui a fine agosto. E così prende quota la possibilità di un fragoroso addio, nonostante le eccellenti prestazioni di Samuel Chukwueze nelle ultime amichevoli estive.

Uno dei migliori in campo il nigeriano, apparso letteralmente rinato dalla cura Fonseca. Tant’è che contro il Real Madrid la rete decisiva è arrivata proprio dall’ex Villarreal che nelle prossime settimane potrebbe finire per trasferirsi in Premier League. C’è l’Everton a pensare con forza a Chukwueze, consapevole delle qualità dell’ala africana che ha però deluso e non poco nel suo primo anno al Milan. D’altro canto il ‘Diavolo’ è in una posizione assai comoda, visto che dopo averlo pagato 20 milioni più 8 di bonus, attualmente la valutazione di Chukwueze è aumentata in maniera esponenziale.

Il 25enne di Umahaia è un sogno concreto per i ‘Toffees’ per il quale potrebbero arrivare a mettere sul piatto una cifra da urlo: 45-50 milioni di euro. Condizioni che farebbero felice il Milan, fino a qualche settimana fa ben predisposto all’addio dell’attaccante. Ma le recenti prestazioni con Fonseca in panchina potrebbero aver cambiato i piani della dirigenza di Via Aldo Rossi. Staremo a vedere se Chukwueze entro fine mese diventerà un nuovo calciatore dell’Everton o rimarrà, da protagonista, in quel di Milanello.