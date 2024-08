Donnarumma torna in Serie A, che affare: c’è la data

L’ex portiere del Milan può lasciare il PSG e tornare in Serie A: sulle sue tracce ci sono due big interessate a metterlo sotto contratto

Uno dei calciatori italiani più famosi anche all’estero è senza dubbio Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan che dal 2021 difende i pali del Paris Saint Germain. In Francia l’estremo difensore classe 1999 si sta imponendo come uno degli specialisti del ruolo migliori al mondo e anche quest’estate con la divisa dell’Italia ha condotto una grande Europeo salvando la porta azzurra in più di un’occasione. Purtroppo ciò non è bastato alla banda si Luciano Spalletti per fare una bella figura.

Dopo la delusione dell’Europeo in Germania, infatti, sono arrivate moltissimi critiche per tanti giocatori azzurri visto che le prestazioni offerte in quasi tutte le partite sono state molto insoddisfacenti. Donnarumma però è stato salvato da queste critiche perché a detta di molti è stato il migliore della spedizione italiana ad Euro 2024. Per lui da alcuni giorni c’è stato il ritorno al PSG dove sta svolgendo la preparazione per la nuova stagione, sebbene sia emerse in queste ore voci di mercato.

Nel 2025 Donnarumma può tornare in Serie A: il contratto con il Paris SG scade tra soli due anni

Salvo colpi di scena, anche la prossima stagione Donnarumma rimarrà in Francia per aiutare il PSG a cercare di vincere un nuovo campionato in Ligue 1. Nelle scorse settimane secondo alcune voci di mercato il suo profilo era stato accostato al Manchester City che lo aveva preso in considerazione come possibile dopo Ederson visto che sul brasiliano erano giunte ricche offerte dall’Arabia Saudita.

Donnarumma potrebbe tornare al centro di trattative di calciomercato tra esattamente un anno, nel corso dell’estate 2025. Il portiere ex Milan infatti ha soltanto ancora due anni di contratto con il PSG perché l’attuale accordo scade a giugno 2026. Va da sé quindi che se non dovesse arrivare un rinnovo nei prossimi mesi, la prossima estate Gigio si troverebbe in scadenza nel giro di soli dodici mesi.

Questo scenario ha attratto gli interessamenti di Inter e Napoli che al termine del prossimo campionato potrebbero fare un tentativo per acquistare Donnarumma dal PSG a prezzo di saldo visto il solo anno di contratto rimasto oppure rimandare il colpo a parametro zero per il gennaio 2026. Il presidente nerazzurro Beppe Marotta è inoltre noto per essere molto attento ai profili dei calciatori in scadenza di contratto e il prossimo potrebbe essere il portiere cresciuto nel Milan.