Dramma per un big in Formula 1: “È un uomo distrutto”

Formula 1 da incubo per l’esperto corridore, nonostante la conferma alla guida della big vive un momento molto complicato

La Formula 1 si è presa la sua solita pausa estiva, tornerà a fine agosto in quel di Zandvoort, Paesi Bassi. Al momento sono due i temi cruciali di cui si sta parlando in relazione alla massima competizione del mondo Motorsport: la conferma di Sergio Perez alla Red Bull e la nuova scuderia di Carlos Sainz, la Williams.

Per quanto riguarda lo spagnolo, si chiude una vera e propria telenovela di mercato che ha intrattenuto i tifosi dall’ufficialità di Lewis Hamilton in Ferrari. Quindi parliamo dal mese di febbraio scorso. Sainz ha scelto la sua nuova squadra, puntando sul prestigio di Grove e sul fatto che lavorerà con meno pressioni. A proposito invece della conferma di Perez alla Red Bull, la scelta ha fatto discutere molto, considerando le dichiarazioni di Helmut Marko e Christian Horner nelle settimane che hanno preceduto la notizia.

Conferma Perez, Johnny Herbert critica la scelta di Red Bull

L’ultimo periodo del messicano alla guida della RB20 è stato parecchio complicato: Perez è stato, se vogliamo, il responsabile principale del tracollo Red Bull nella classifica costruttori, mentre sia McLaren che Mercedes volavano con vetture sulla carta inferiori alla RB20 ma gestite meglio sul piano degli aggiornamenti.

Si era parlato persino di un ritorno di Daniel Ricciardo a Milton Keynes, ma a questa ipotesi la Red Bull ha risposto subito con un secco no: era poco probabile che Horner cambiasse pilota nel bel mezzo della stagione. E la pausa estiva non doveva essere per lui piena di impegni derivati dalla scelta di un nuovo ipotetico pilota.

Tuttavia, secondo molti osservatori ed ex piloti, la scelta di confermare il messicano è quantomeno discutibile, visto il rendimento pessimo che ha registrato negli ultimi due mesi. Questa è la sensazione di Johnny Herbert, ex pilota vincitore in carriera di tre Gran premi. In una intervista riportata da Crash.net, Herbert ha espresso il suo punto di vista sul ‘caso’.

“Al momento è come se fosse merce danneggiata. È un uomo distrutto mentalmente“, ha detto senza peli sulla lingua Herbert. Che rimane dell’avviso che uno come Perez non avrebbe i numeri per rimanere anche l’anno prossimo. E alla fatidica domanda su chi potrebbe sostituirlo, egli risponde tirando in ballo il nome di Yuki Tsunoda: “Lui meglio di Ricciardo, Red Bull dovrebbe dargli una chance“.