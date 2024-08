Guardiola guarda in casa Milan: ha messo gli occhi su un super talento

Un giovane rossonero è finito nel mirino del Manchester City: a Guardiola piace molto, quindi attenzione a eventuali offerte future.

Il Milan ha diversi giovani talenti che promettono bene e sui quali punta. Il fatto di disporre dell’Under 23 da impiegare in Serie C è un fattore che certamente può aiutare la loro crescita. Ma c’è chi si sta facendo notare anche con la Prima Squadra durante le amichevoli estive.

Un ragazzo che sta facendo parlare di sé è Mattia Liberali, trequartista o esterno destro offensivo di 17 anni. Contro il Real Madrid è stato suo l’assist per il gol decisivo di Samuel Chukwueze. Ha avuto anche lui l’occasione per segnare, però non è riuscito a sfruttarla. In generale, la sua prestazione è stata molto positiva e Paulo Fonseca continua ad essere soddisfatto delle prestazioni che sta fornendo. Ma non è l’unico giovanissimo che sta apprezzando: c’è anche Lorenzo Torriani.



Milan, attento al Manchester City

Il 19enne portiere si sta ben comportando e contro il Real Madrid è stato decisivo nell’evitare il gol dell’1-1 della squadra di Carlo Ancelotti. All’83’ ha fatto una parata miracolosa sul tiro ravvicinato di Alvaro Rodriguez, ben servito da Brahim Diaz dopo una brutta palla persa da Hugo Cuenca. Ha letteralmente salvato il Milan.

Torriani si sta dimostrando un estremo difensore molto completo: è bravo tra i pali, se la cava bene con il pallone tra i piedi e ha anche una spiccata personalità. Affronta le partite contro avversari di alto livello con grande calma, non sembra uno alle primissime presenze con la Prima Squadra. Anche se è solo calcio estivo, sta facendo vedere delle qualità importanti. Nella stagione 2024/2025 difficilmente troverà spazio in Prima Squadra, essendoci Mike Maignan come titolare inamovibile, però allenarsi con il francese e magari giocare alcune partite con Milan Futuro può aiutarlo a crescere ulteriormente.

Il fatto che Torriani sia un giovane con grandi potenzialità è testimoniato anche dal fatto che tra i suoi estimatori ci sia Pep Guardiola. Il giornalista Andersinho Marques lo ha rivelato sul suo profilo X: “Due anni fa dicevo che il Milan aveva un gioiellino in porta, che appena possibile avrebbe messo in luce, ma nessuno mi ha creduto. Ecco Torriani, italiano, bravissimo anche con i piedi, e vi dico di più: Guardiola lo tiene d’occhio da tempo“.

L’allenatore del Manchester City ha messo nel mirino il giovane portiere rossonero, legato al Milan da un contratto che scade a giugno 2027. La prossima partita della squadra di Fonseca è contro il Barcellona, altra vetrina prestigiosa per il ragazzo, che sta approfittando dello sfortunato infortunio di Marco Sportiello per giocare.