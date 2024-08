Milan ancora in corsa, l’apertura è totale: colpo Samardzic

Il club rossonero ambisce ancora ad assicurarsi il centrocampista offensivo serbo: serve trovare l’accordo con l’Udinese, cosa non semplice.

Agosto è arrivato e il Milan ha messo a segno solamente due acquisti finora, Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Il terzo potrebbe essere Emerson Royal, la trattativa con il Tottenham sembra essere alle battute finali. Ma la campagna di rafforzamento non sarà comunque conclusa dopo l’eventuale arrivo del terzino destro brasiliano.

Infatti, la società rossonera vorrebbe prendere un mediano, un trequartista e anche un attaccante. Per quanto concerne la trequarti, l’obiettivo è Lazar Samardzic. Il 22enne serbo, capace anche di giocare da mezzala in un centrocampo a tre, ha già avuto contatti con il Milan e ha detto sì al trasferimento. Raggiungere un accordo con l’Udinese non è facile: il prezzo è stato fissato a 25 milioni di euro.

Samardzic al Milan: la posizione dell’Udinese

Gianluca Nani, direttore tecnico bianconero, ha parlato a Sky Sport della situazione del centrocampista offensivo serbo: “È vero che è un calciatore ricercato e che abbiamo ricevuto richieste di informazioni. Abbiamo ricevuto anche delle offerte, però per noi è un giocatore importante e vorremmo che chi lo cercasse lo considerasse come lo consideriamo noi, quindi un giocatore molto importante. Siamo contenti di averlo con noi e non stiamo cercando di venderlo“.

L’Udinese non ha bisogno di cederlo per forza, anche se il contratto in scadenza a giugno 2026 mette il club friulano a rischio di vendere a un prezzo più basso tra un anno. Nani ha anche aggiunto la condizione per far partire l’ex Lipsia: “Se qualcuno ci fa un’offerta che riteniamo congrua, possiamo sederci e discuterne. Ci piacerebbe tenerlo, però se venisse una società seriamente intenzionata a prenderlo ascolteremmo eventuali proposte“.

Dalle parole del dirigente bianconero si evince che esiste un po’ di distanza tra il prezzo fatto dall’Udinese e la valutazione di altri club. Per quanto riguarda il Milan, si era parlato dell’intenzione di non spendere più di 18-20 milioni (bonus compresi). Inserire una contropartita tecnica nella trattativa potrebbe essere una mossa utile, ma in questo momento è difficile dire chi possa essere il nome giusto.

Il club rossonero si è rifiutato di inserire ragazzi come Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli, ma anche Lorenzo Colombo (andato all’Empoli). Sembrava che il profilo adatto fosse Tommaso Pobega, però non ci sono stati sviluppi. C’erano stati rumors anche su Yacine Adli, anche in questo caso senza che si sviluppasse nulla di concreto. Non è una trattativa semplice quella per Samardzic, il Milan comunque proverà a prenderlo.