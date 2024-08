Milan, ha detto no: colpo di scena a sorpresa

Un rifiuto cambia il mercato del Milan con i rossoneri che potrebbero rivedere le proprie strategie nei prossimi giorni.

In queste ore il Milan è sicuramente una delle squadre maggiormente attive in sede di calciomercato con il club che ha chiuso per Pavlovic ed Emerson ed ora è pronto a dare l’assalto decisivo a Youssouf Fofana.

Gli arrivi di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal hanno sistemato la rosa a disposizione di Paulo Fonseca che ora attende uno o due centrocampisti per avere l’organico richiesto per la difficile stagione che attende i rossoneri. Nel frattempo però si lavora anche su alcune possibili uscite che potrebbero poi dare il via a nuove operazioni in entrata. Si continua a lavorare per il passaggio di Thiaw al Newcastle con il tedesco che porterebbe nelle casse del Milan circa 40 milioni di euro riutilizzabili poi (almeno in parte) per nuovi rinforzi.

Calciomercato Milan, un rifiuto che può cambiare le strategie

Mario Hermoso, difensore svincolato dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid, avrebbe rifiutato la proposta del Bologna con il difensore spagnolo che attende l’offerta giusta per trovare una nuova squadra. L’ex difensore dei Colchoneros è nel mirino del Milan da tempo ed il possibile addio di Thiaw potrebbe aprire le porte di un trasferimento in rossonero.

L’acquisto di Pavlovic al momento sistema un pacchetto arretrato che da luglio è orfano di Simon Kjaer che ha salutato il Milan dopo la fine del suo contratto con i rossoneri. Nel caso in cui dovesse esserci una cessione non è da escludere che il club possa fare un tentativo per un nuovo difensore, memore anche dei problemi avuti durante la scorsa stagione per i continui infortuni.

Hermoso, nel corso delle scorse settimane, è stato accostato a diversi club italiani con Inter e Napoli che hanno provato a trovare un’intesa con il centrale spagnolo senza riuscirci. Il Milan finora ha seguito la situazione mostrando interesse per il classe 1995 ma senza affondare il colpo. Se dovesse concretizzarsi la cessione di Thiaw però, Ibrahimovic e Moncada potrebbero decidere di mettere sul piatto un triennale per convincere Hermoso a scegliere la Serie A.

Il Bologna dal canto suo, ricevuto il no dell’ormai ex Atletico Madrid, avrebbe deciso di virare le proprie attenzioni di Erlic del Sassuolo per il quale è pronto a chiudere l’affare sulla base di 7 milioni di euro. Un chiaro segnale di come i rossoblu non abbiano intenzione di rilanciare, andando ad abbandonare la pista Hermoso.