Ribaltone Milan, futuro stravolto: “Ci vuole coraggio”

Cambiano le gerarchie in casa Milan. Un calciatore sta prendendo piede e spazio all’interno della rosa di Paulo Fonseca per il futuro.

Molto spesso i piani tecnici e tattici di una squadra o di un allenatore possono cambiare e stravolgersi in corso d’opera. Vi sono situazioni, soprattutto durante la campagna acquisti estiva, che vengono ribaltate sia per via di nuovi esperimenti sul campo, sia di opportunità. Il mercato in tutto questo gioca un ruolo fondamentale.

Il Milan ne sa qualcosa, visto che è partito ad inizio estate con un piano netto e convinto: regalare subito 2-3 colpi a mister Paulo Fonseca, tagliando allo stesso tempo i rami secchi e cercando di fare plusvalenza con diversi esuberi. Doveva immediatamente arrivare una punta giovane e di prospettiva, invece la scelta è ricaduta sul 32enne Alvaro Morata. Il secondo colpo sarebbe dovuto essere un mediano tuttofare (Fofana?), ma per ora è stata rinforzata la difesa con l’innesto di Pavlovic.

Un’altra sorpresa, che in pochi fondamentalmente si aspettavano durante l’estate rossonera, riguarda un calciatore che sta guadagnando spazio e fiducia, ma che fino a qualche settimana fa veniva indicato come un esubero senza futuro al Milan. Invece guai oggi a toccarlo dalla formazione titolare, o quanto meno dalle rotazioni tattiche di Fonseca.

Pellegatti convinto: da esubero a punto fermo del Milan

Il calciatore in questione è Alexis Saelemaekers, il jolly belga che è rientrato al Milan dopo l’annata positiva in prestito al Bologna. Inizialmente sembrava scontato il riscatto a titolo definitivo del club emiliano, che avrebbe dovuto spendere 10 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino del classe ’99. Ma i piani sono cambiati dopo l’addio di Thiago Motta.

Messo poi sul mercato, Saelemaekers stranamente ha ricevuto solo qualche manifestazione d’interesse (si è parlato di Leicester) ma di zero offerte concrete. Il belga si sta nel frattempo allenando sotto la guida di Fonseca, che pare particolarmente intrigato dall’idea di renderlo nuovamente un elemento importante per il Milan, proprio come nella stagione del 19° Scudetto.

Carlo Pellegatti, noto cronista e tifoso rossonero, ha approvato pienamente questa soluzione a sorpresa, come ammesso a Radio Rossonera qualche ora fa: “Saeleamaekers? Bisogna essere coraggiosi per vendere uno così. In questo momento sta benissimo, è sempre il migliore in campo nelle amichevoli. Non c’è neanche il problema dello spazio, a mio modo di vedere può uscire anche Leao o Pulisic dal campo, l’importante è che ci sia lui”.

Dunque il 25enne ex Anderlecht è tornato a Milanello da protagonista, quando secondo tutti era destinato a lasciare i rossoneri definitivamente. Potrebbe a questo punto diventare l’arma in più per la fase offensiva di Fonseca.