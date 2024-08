Schumacher, parole da brividi: serve lo psicologo

Arrivano le dichiarazioni davvero forti per quanto riguarda il mondo della Formula 1, da parte di un membro della famiglia Schumacher.

Il mondo della Formula 1 non è un ambiente facile e comodo da approcciare e da vivere. Infatti i piloti che compongono i vari team sono sempre chiamati a momenti di alta tensione, adrenalina e concentrazione. L’obiettivo è quello di portare la propria monoposto sempre più in alto, anche se a volte non basta neanche il talento alla guida per esplodere.

Una cosa è certa: per un bravo pilota è fondamentale mantenere il sangue freddo ed i nervi saldi quando si affronta un qualsiasi gran premio, anche per la propria incolumità. Sinonimo di freddezza vincente in tal senso è il cognome Schumacher: impossibile non pensare al Kaiser, il pilota più titolato della Formula 1 con ben 7 mondiali vinti in carriera.

Non solo il tanto amato Michael, che come è noto oggi combatte nel suo privato contro le conseguenze del tremendo incidente sugli sci del 2013. Ma anche sul fratello minore Ralf, un altro ottimo talento dei motori che ha avuto una carriera di assoluto rispetto alla guida di monoposto come Jordan, Williams e Toyota.

Ralf Schumacher ed il consiglio spassionato a Lando Norris

Proprio Ralf Schumacher si è lanciato in pareri secchi e sinceri sul mondiale di Formula 1 attualmente in corso, che sta sorprendentemente mostrando una Red Bull in crisi ed un ritorno in grande stile di McLaren e Mercedes. Il fratello minore di Michael ha parlato a Sky Detuschland in particolare dei problemi di Lando Norris.

Il pilota britannico, nonostante sia all’inseguimento in classifica di Max Verstappen, sta perdendo colpi nelle ultime settimane. Come nel gran premio di Spa, quando in partenza ha commesso un errore fatale che lo ha costretto ad inseguire per tutta la gara, finendo fuori dalla zona podio.

Questo il consiglio di Schumacher: “Gli errori possono sempre accadere, ma Norris deve cambiare registro altrimenti Oscar Piastri finirà per superarlo. Gli consiglio di affidarsi ad uno psicologo, per imparare a mantenere la calma e ed avere più fiducia in sé stesso. A me non ha aiutato, ma solo perché non ero abbastanza bravo. Scherzi a parte è un aiuto da non sottovalutare, Lando ha bisogno di sostegno”.

Dunque da non sottovalutare l’aspetto psicologico alla base degli errori di Norris in pista. Un gran peccato per il pilota McLaren sprecare ciò che di buono ha fatto sinora, nel momento ormai più caldo della stagione di F1.