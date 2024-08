Col Milan è tutto finito: cessione in arrivo

Con il Milan è tutto finito, si cerca una soluzione lontano da Milano: in arrivo la cessione per il calciatore

Meno di due settimane e per il Milan (così come per il resto delle altre squadre italiane) inizierà il campionato di Serie A. Subito un impegno importante per i ragazzi di Paulo Fonseca che ospiteranno il Torino di Paolo Vanoli. Nel frattempo continua la preparazione dei rossoneri, in terra americana, in vista dell’inizio ufficiale di stagione. Il manager portoghese sta ricevendo delle risposte importanti da parte di alcuni calciatori.

C’è, invece, chi è rimasto a Milano visto che non rientra assolutamente nel progetto tecnico del proprio allenatore. Stiamo parlando di Divock Origi che, dal ritorno dal prestito, sta vivendo un ruolo da separato in casa. Non è un mistero che il centravanti belga sia considerato cedibile e che si stia trovando la migliore soluzione per lui. Questa volta, però, a titolo definitivo. Finora si è parlato di una possibile soluzione in Turchia. Invece si sta facendo, sempre più largo, l’ipotesi di una nuova destinazione per l’ex Liverpool.

Milan, con Origi è davvero finita: nuova soluzione per il belga

In molti speravano che il prestito annuale in Premier League (campionato che conosce molto bene) gli potesse fare non solo che bene. Ed invece, con la maglia del Nottingham Forrest, ha deluso le aspettative. Anche lì. Solo una rete per il 29enne in 22 presenze (tra campionato e coppe), decisamente troppo poco per uno che di mestiere fa l’attaccante. La dirigenza inglese lo ha rispedito alla base senza nemmeno prendere in seria considerazione l’ipotesi di riscattarlo.

Una volta ritornato in rossonero la società è stata fin troppo chiara con lui: non fa parte del progetto con tanto di “retrocessione” al “Milan Futuro” che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Una soluzione “umiliante” per l’atleta che, insieme al suo entourage, sta cercando una alternativa. Oltre all’ipotesi Turchia spunta anche quella relativa alla Ligue 1. Anche il torneo francese gli è molto familiare visto che è cresciuto ed ha esordito, in prima squadra, con la maglie del Lille.

Ci sono almeno due squadre fortemente interessate ad acquistarlo e, soprattutto, fargli mettere definitivamente alle spalle gli ultimi due anni da dimenticare. Si tratta del Lens e del Nizza. Quest’ultima potrebbe essere una soluzione gradita al nativo di Ostenda visto che parteciperà alla prossima edizione dell’Europa League.