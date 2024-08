Dalla Roma al Milan, è ufficiale: arriva il portiere

La Roma e il Milan ufficializzano un’operazione di mercato: arriva il portiere in rossonero, c’è anche il comunicato

La Roma e il Milan in questa sessione di mercato sono legate dall’operazione che porterebbe Tammy Abraham a vestire la maglia rossonera. Una trattativa, però, che non è ancora decollata. Probabilmente andrà avanti per diversi giorni, il club rossonero vuole accontentare Paulo Fonseca, che ha scelto Abraham. Lo vuole come centravanti, sa bene che può offrire una grande soluzione all’attacco per concretizzare il suo gioco offensivo.

Tuttavia, la Roma intende di privarsi soltanto a titolo definitivo di Abraham e chiede 25 milioni di euro. Una valutazione molto alta, considerando che è tornato soltanto ad aprile scorso dall’infortunio al crociato e che non ha mai giocato con continuità. C’è però un’altra operazione portata a termine dal Milan con il club giallorosso.

Il Milan, infatti, punta tantissimo sul progetto del Milan Futuro, la formazione Under 23 che la prossima stagione giocherà nel Girone B di Serie C. Ci sono diversi giocatori che possono crescere tra i professionisti e il prossimo campionato servirà proprio a capire fino a che livello possono spingersi. I rossoneri, infatti, sperano che giocatori come Francesco Camarda e Mattia Liberali possano esprimersi ad alti livelli.

Milan Futuro, arriva il portiere dalla Roma

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Davide Mastrantonio dalla Roma: “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Davide Mastrantonio da AS Roma. Davide, nato a Roma il 16 gennaio 2004, di ruolo portiere, farà parte della formazione Milan Futuro”.

Il padre di Davide Mastrantonio, Paolo, è arrivato a debuttare in Serie A con la maglia della Roma nel maggio del 1987 in una sconfitta per 2-1 contro l’Avellino. Davide, invece, proseguirà la sua carriera al Milan. Per adesso soltanto in prestito, ma magari le sue prestazioni potranno convincere il club rossonero a trattare per l’acquisto a titolo definitivo.

Mastrantonio la scorsa stagione l’ha vissuta in Serie C, una prima parte al Guidonia Montecelio – ex Monerosi Tuscia – e poi alla Pro Vercelli. In totale, ha collezionato 21 presenze per un totale di 1.890′. Il suo obiettivo sarà quello di imporsi da titolare nel Milan Futuro, ma è chiaro che avrà tanta concorrenza: c’è Noah Raveyere, ma anche Lapo Nava e Lorenzo Torriani. Il club rossonero farà le opportune valutazioni col passare delle partite.