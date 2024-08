Firma per un solo anno, retroscena a sorpresa in casa Milan

Il club rossonero continua a lavorare ogni giorno per mettere a disposizione di mister Fonseca il gruppo al completo quanto prima

In casa Milan i tifosi osservano le mosse della società in sede di mercato e attendono di capire chi saranno i prossimi rinforzi che verranno messi a disposizione del nuovo mister Paulo Fonseca in vista della ripartenza del campionato di Serie A. Al via della nuova stagione manca poco dato che la prima giornata del nuovo campionato è in programma per il fine settimana del 17-18 agosto. Il Milan in questo primo turno sfiderà sabato sera in casa il Torino e l’intenzione è quella di partire bene.

Fino ad ora la società di via Aldo Rossi ha messo sotto contratto due nuovi acquisti che rispondono al nome di Alvaro Morata (prelevato dall’Atletico Madrid) e di Strahinja Pavlovic (acquistato dal Salisburgo). I colpi di questo attaccante e di questo difensore non saranno però gli unici in questa sessione estiva visto che il Milan è a lavoro per mettere a segno anche altri innesti. Ad oggi tra i più vicini al Diavolo ci sono il terzino del Tottenham, Emerson Royal, e anche un nuovo portiere.

Milan, il nuovo vice di Maignan può arrivare dall’Italia e conosce già bene la Serie A

Come noto, nelle scorse settimane il portiere di riserva del Milan, Marco Sportiello, si è fatto male ad una mano e dovrà star fuori per alcuni mesi. Il club rossonero ha così deciso di correre ai ripari e di mettere sotto contratto un nuovo portiere per evitare di ritrovarsi con solamente Mike Maignan oltre ad alcuni giovani però ancora inesperti a livello di Prima Squadra.

Il portiere francese inoltre in passato ha palesato alcune fragilità fisiche e quindi Fonseca non vuole rischiare di ritrovarsi nel bel mezzo di gare importanti senza portieri affidabili. In questi giorno il Milan ha sondato Simone Scuffet del Cagliari e Andrea Consigli del Sassuolo con il quale è da poco retrocesso in Serie B.

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, Consigli si sarebbe proposto ai rossoneri e sarebbe disposto ad accettare anche un solo anno di contratto. Questa è una condizione che piace alla società vista la necessità solo temporanea di un portiere di riserva e questa notizia un po’ a sorpresa può far aiutare nella chiusura dell’affare e rendere così il portiere del Sassuolo il nuovo vice Maignan, almeno per la prima parte della nuova stagione.