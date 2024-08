Hanno bisogno di soldi: Milan, colpo più facile adesso

Il club rossonero è alla ricerca di un nuovo centrocampista e c’è un’opportunità che si può creare per mettere a segno un buon colpo.

Youssouf Fofana rimane l’obiettivo numero 1 del Milan per rinforzare la mediana, però la trattativa con il Monaco non è ancora arrivata a un esito positivo. Manca l’accordo sulla valutazione del cartellino.

Il club monegasco chiede circa 25 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 (bonus inclusi). Il nazionale francese ha un contratto in scadenza a giugno 2025, pertanto Giorgio Furlani non vuole investire una cifra troppo alta per il suo acquisto. Forte di questo e anche di un’intesa già raggiunta con il giocatore (contratto quadriennale a circa 3 milioni netti annui), spera di vincere la resistenza del Monaco nei prossimi giorni. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Milan, non solo Fofana: idea dalla Spagna

Anche se Fofana rimane la priorità, ovviamente il Milan valuta anche delle alternative. Una di queste è Johnny Cardoso, nazionale statunitense classe 2001 che milita nel Real Betis.

Il giocatore è approdato a Siviglia a gennaio 2024 proveniente dal Brasile, nello specifico dall’Internacional. Un investimento da circa 6 milioni di euro che ha fruttato, visto che Cardoso sul campo ha mostrato un buon rendimento. In maglia biancoverde ha totalizzato 17 presenze, 1 gol e 2 assist. È stato anche convocato per la Copa America, nella quale ha collezionato 2 presenze (entrambe subentrando nel secondo tempo).

Il Betis è pronto a valutare offerte. ABC Sevilla spiega che la dirigenza pensa alla cessione di Cardoso per finanziare il mercato in entrata. Vorrebbe incassare 25-30 milioni, quindi una cifra oltre quattro volte superiore a quella spesa nell’ultimo mercato invernale. Da capire i margini di trattiva, il club andaluso è spesso un osso duro quando si tratta di vendere i suoi gioielli.

Un’altra fonte spagnola, Deportes Cope Sevilla, ha rivelato che il Milan ha offerto 20 milioni. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti su questa pista, alternativa a Fofana. Da sottolineare che Cardoso possiede anche il passaporto italiano, quindi non verrebbe tesserato come extracomunitario. Sulle sue tracce c’è pure la Fiorentina.

Con l’ingaggio dell’ex Internacional aumenterebbe la “colonia” americana a Milanello. Ci sono già Christian Pulisic e Yunus Musah che fanno parte della nazionale maggiore degli Stati Uniti, due giocatori che sicuramente possono aiutare eventualmente Cardoso a inserirsi in squadra.