In porta ora è rivoluzione, in casa Milan cambia tutto

Proprio nel giorno del ritorno a Milanello del portiere francese, la dirigenza rossonera si sta muovendo per l’acquisto di un altro profilo

Eccolo, ‘Magic Mike‘, di ritorno dall’ennesima delusione (dopo la finale di Qatar 2022 persa ai rigori contro l’Argentina) con la sua nazionale. Dopo un’estate passata sul campo a difendere i colori de ‘Les Bleus‘, e al cellulare per capire se davvero ci fosse qualche offerta irrinunciabile, tale da far vacillare il suo matrimonio col Milan, l’ex Lille sta per rimettere piede a Milanello proprio in queste ore.

Le meritate vacanze post-Europeo sono finite, e con esse anche parte delle voci che lo avrebbero voluto in partenza verso prestigiosi lidi. Nel frattempo però, qualcosa è cambiato nello stesso club che tanto ha fatto per resistere alle tentazioni di mercato materializzatesi in diversi milioni offerti per il suo cartellino.

In contumacia Maignan, il posto tra i pali in questo primo avvio di stagione in casa Milan è stato occupato da Marco Sportiello, già affidabile secondo del transalpino nella passata stagione. Peccato che l’incredibile infortunio subìto in hotel dall’ex estremo difensore dell’Atalanta ha letteralmente fatto scattare l’allarme nello staff tecnico.

“Lesione completa del tendine estensore del secondo dito. La riparazione del tendine è stata eseguita con successo da un’equipe specializzata negli Stati Uniti. Nei prossimi giorni Marco farà ritorno in Italia per intraprendere il percorso riabilitativo“. Questa la nota ufficiale con cui il club rossonero ha confermato l’infortunio del portiere, che ne avrà per almeno 2-3 mesi.

Sportiello out, Furlani corre ai ripari: ecco la soluzione

Dopo aver sostanzialmente deciso di promuovere temporaneamente Lorenzo Torriani, già affiliato al Milan Futuro, come terzo portiere della prima squadra in luogo di Lapo Nava, la società meneghina si è messa a caccia di un degno sostituto di Maignan, un secondo portiere di qualità.

Dopo aver sondato diverse piste, la caccia si è ridotta a due obiettivi: stiamo parlando di Andrea Consigli, il veterano 37enne in forza al Sassuolo appena retrocesso, e di Simone Scuffet, l’ex enfant prodige del calcio italiano che a Cagliari ha finalmente dimostrato il suo indubbio valore.

La scelta dovrà esser fatta tenendo conto di diversi fattori: innanzitutto Consigli è praticamente al tramonto della sua carriera, e non avrebbe troppi problemi a retrocedere al ruolo di terzo portiere una volta che Sportiello fosse tornato a disposizione. Diversa la situazione di Scuffet, il quale difficilmente accetterebbe di essere relegato in tribuna, ma che avrebbe oggettivamente più chances di ”rubare’ il ruolo di dodicesimo al rientrante collega attualmente infortunato.

Diversa ovviamente anche la natura dell’investimento, con Consigli che potrebbe verosimilmente arrivare per meno di 1 milione, mentre ne servirebbero ragionevolmente almeno 3 per convincere la società sarda a cedere l’ex Udinese.