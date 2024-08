L’idea non convince i tifosi: vogliono tenerlo

I tifosi non sono convinti della sua cessione e vogliono tenere il giocatore: uno scenario che può cambiare il mercato del Milan

Il Milan è alle prese con diverse trattative da concludere il prima possibile. La stagione inizierà ufficialmente tra due settimane, il Torino è l’avversario designato per la prima giornata di campionato. Si sono già viste le nuove direttive di Paulo Fonseca sul gioco dei rossoneri, molto più offensivo, veloce e con il diktat dei passaggi palla a terra per arrivare in zona offensiva.

Per concretizzare il gioco del Milan, però, serve un centravanti che segni tanti gol. Il club rossonero ha deciso di puntare su Alvaro Morata, che fa anche tanto lavoro sporco e che è utile nella manovra offensiva. Ma non basta, perché Fonseca ha chiesto anche di acquistare Tammy Abraham, in uscita dalla Roma.

La Roma ha puntato su Artem Dovbyk, con Abraham che non rientra più nei piani del club giallorosso e intende venderlo. L’idea è quella di lasciarlo andare a titolo definitivo per circa 25-30 milioni di euro, una cifra che il Milan non intende spendere. Il prestito con diritto di riscatto, offerto dai rossoneri, non esalta la Roma e nelle ultime ore si è parlato di uno scambio con Noah Okafor.

Milan, i tifosi si oppongono all’addio di Okafor

Abraham è la prima scelta del Milan, tant’è che si è scelto di non affondare per Fullkrug, destinato ormai al West Ham. Il club rossonero potrebbe inserire nella trattativa Noah Okafor, arrivato l’anno scorso dal Salisburgo. Non si è mai inserito tra i titolarissimi di Stefano Pioli. Tuttavia, ha sempre mostrato una gran qualità e all’occorrenza potrebbe giocare anche come prima punta.

L’attaccante svizzero è un’opzione molto gradita alla Roma e completerebbe del tutto il reparto offensivo offrendo soluzioni in più a De Rossi. Ma i tifosi del Milan credono molto nelle sue qualità. Tant’è vero che si sono opposti allo scambio: vogliono ancora vedere Okafor giocare nel Milan.

Questa opinione ribadita sui social potrebbe anche frenare l’affare. E’ già capitato con la scelta dell’allenatore, con il Milan che ha ascoltato e ha scelto di non ingaggiare Julen Lopetegui. Una decisione che ha fatto molto discutere, e infatti sono arrivate delle critiche molto aspre sul mancato pugno fermo del club. Non resta che attendere per capire quale sarà il destino di Okafor, a questo punto legato ad Abraham.