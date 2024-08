Milan, sfuma un obiettivo: Moncada ora può accontentare Fonseca

Un giocatore nel mirino rossonero finirà in Premier League, ma la società vuole comunque regalare a Fonseca un colpo nel medesimo ruolo.

Il Milan ha fatto solo due acquisti durante questa sessione estiva del calciomercato, ma dovrebbero arrivarne almeno altri tre entro fine agosto. Uno di questi è un attaccante.

Dopo l’ingaggio di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, la società si è messa al lavoro per comprare un centravanti in grado di alternarsi con lui. Il rinnovo di Luka Jovic ha rappresentato una mossa per non perdere a parametro zero un giocatore che comunque nella passata stagione ha realizzato 9 gol. Il Diavolo è pronto a cederlo se si verifica la condizione per poterlo fare. Le richieste non mancano per il serbo, anche se finora non si è concretizzato nulla.

Milan, nuovo attaccante per Fonseca

Uno dei primi nomi emersi per completare l’attacco rossonero è stato quello di Niclas Füllkrug. Il 31enne tedesco, reduce da un’ottima prima stagione al Borussia Dortmund e da un buon Europeo, sembrava un profilo adatto alle esigenze di Paulo Fonseca. Esperto, forte fisicamente e capace di garantire un buon numero di gol. Nonostante il suo sì a un eventuale trasferimento a Milano, la trattativa non è mai decollata. Prezzo troppo alto. E adesso il giocatore sta andando in Premier League.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Füllkrug è a un passo dal passaggio al West Ham. Un’operazione da circa 30 milioni di euro, una cifra che il Milan non avrebbe mai speso per un calciatore di 31 anni. Negli Hammers sarà allenato da Julen Lopetegui, tecnico che sembrava vicinissimo alla panchina rossonera prima dell’arrivo di Fonseca.

A proposito del portoghese, c’è un nome che gli è particolarmente gradito e che la società vuole cercare di prendergli: Tammy Abraham. L’inglese classe 1997 è in uscita dalla Roma, che valuta il cartellino 25 milioni. Il Milan ha provato a chiederlo in prestito con diritto di riscatto, tentativo respinto in modo netto. Anche il sondaggio per inserire Jovic nell’operazione non è andato a buon fine, i giallorossi preferirebbero Noah Okafor o Alexis Saelemaekers.

Abraham ha già detto sì all’ipotesi di approdare al Milan, dove ritroverebbe amici come Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, tutti conosciuti ai tempi del Chelsea. Per adesso la trattativa è bloccata, però non è escluso che nella prossima settimana ci possano essere dei passi avanti. La Roma ha speso molto in questo mercato estivo e ha anche bisogno di vendere, potrebbe abbassare un po’ la richiesta pur di liberarsi del centravanti britannico, che percepisce uno stipendio di circa 4,5 milioni netti annui.