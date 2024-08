Nuovo scossone Milan: svolta Okafor, Fonseca ha deciso

Svolta improvvisa in casa Milan per quello che riguarda il mercato con il club meneghino che ha preso una decisione su Okafor.

Il Milan è al lavoro per sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca prendendo le decisioni sui possibili colpi in entrata e valutando quali calciatori possano restare in organico.

Uno dei nomi più caldi in casa rossonera è quello di Noah Okafor, attaccante svizzero che è stato accostato a diverse squadre all’interno di diverse trattative. Arrivato un anno fa dal Salisburgo, la punta classe 2000 si è rivelata preziosa in più di un’occasione quando è stato chiamato in causa da Stefano Pioli risolvendo diverse partite da subentrato. L’attaccante non è riuscito però ad imporsi nel ruolo da titolare, rimanendo sempre una seconda scelta alle spalle di Rafael Leao. Il club ha preso ora una decisione sul proprio calciatore, tornato da poco dopo le vacanze post europeo, terminato ai quarti di finale con la Svizzera.

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Okafor

Il Milan ha deciso di tenere Noah Okafor nel proprio organico anche in vista della stagione che sta per prendere il via. La punta svizzera è pronta a mettersi a disposizione di Paulo Fonseca che ne apprezza le qualità potendolo schierare sia nel ruolo di esterno sinistro offensivo che come prima punta di movimento.

Sembra quindi saltare la possibilità di vedere lo svizzero all’interno della trattativa per Abraham della Roma. La punta inglese è uno degli obiettivi del Milan con Fonseca che lo ritiene un colpo necessario per sistemare il reparto avanzato. Il giallorosso è ritenuto il calciatore perfetto per completare l’attacco insieme a Morata ma il Milan non è disposto a fare a meno di Okafor per arrivare all’ex Chelsea. Possibile invece la cessione di Jovic, proposto ai giallorossi che per il momento hanno però rifiutato.

La speranza di Okafor è quella di trovare maggiore spazio alla corte di Fonseca rispetto a quanto accaduto con Stefano Pioli. Saranno giorni decisivi per l’attaccante che dovrà mettersi in mostra in questi primi giorni per provare a convincere definitivamente il nuovo staff a puntare su di lui considerata la folta concorrenza in attacco.

Da valutare invece il futuro di Alexis Saelemaekers con l’esterno offensivo belga che potrebbe restare a sorpresa al Milan. Il classe 1999 ha convinto il tecnico portoghese in queste prime settimane di ritiro con il club che starebbe valutando di tenerlo gradendo la sua duttilità.