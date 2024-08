Preso il centrocampista, via libera per Fofana

Il Milan ha praticamente il via libera per Youssouf Fofana, che nei giorni scorsi era finito nel mirino della Premier League

Youssouf Fofana è l’obiettivo principale del Milan per il centrocampo. Geoffrey Moncada non è andato negli States per la tournée dei rossoneri e cerca l’accordo con il Monaco per portare a Paulo Fonseca il tanto desiderato centrocampista francese.

In scadenza il 30 giugno 2025, Fofana vuole giocare nel Milan e ha rifiutato già delle offerte nei giorni scorsi. Il problema principale è rappresentato dalla richiesta iniziale dei monegaschi, che hanno chiesto almeno 35 milioni di euro per cedere il giocatore. Una cifra fuori mercato.

Soprattutto perché la politica del Milan è chiara, vengono presi giocatori forti, ma non saranno strapagati. Non si partecipa ad aste e i giocatori devono essere funzionali alla filosofia dell’allenatore. Fofana rientra proprio in questa casistica, non è diverso dagli altri. Il club rossonero, inoltre, probabilmente cederà almeno uno tra Yacine Adli o Ismael Bennacer se dovesse effettivamente arrivare il centrocampista francese.

Il West Ham aveva espresso un concreto interesse, tanto da offrire al Monaco i famosi 35 milioni di euro: una cifra subito accettata dai monegaschi, ma Fofana ha rifiutato, perché vuole giocare la Champions al Milan.

Milan, Guido Rodriguez ‘libera’ Fofana

Julen Lopetegui stava tentando la beffa al Milan dopo che è stato scaricato per la protesta dei tifosi. Ma il manager spagnolo, oggi al West Ham, non ha perso tempo e dopo il rifiuto di Fofana si è subito attivato per cercare un sostituto. Si tratta di Guido Rodriguez, centrocampista argentino che si è svincolato dal Betis lo scorso 30 giugno e che era finito anche nel mirino del Milan, oltre che del Napoli.

Guido Rodriguez è rimasto svincolato fino a questo momento, poi ha deciso di accettare l’offerta del West Ham. Firma un contratto triennale, fino al 30 giugno 2027. E’ il colpo che mancava al centrocampo di Lopetegui, che inevitabilmente molla la presa nella corsa a Fofana e fa un assist al Milan.

Il Milan a questo punto ha praticamente il via libera per chiudere la trattativa. Dipenderà dal Monaco, perché il club rossonero ha proposto 20 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Un prezzo onesto, in linea con la politica del mercato condotto negli ultimi due anni. Non resta che attendere per capire la decisione finale del club monegasco e poi capire come si muoverà il Milan in uscita.