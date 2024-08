Ribaltone improvviso, il bomber saluta: addio Milan

In casa Milan la società lavora sia in entrata che in uscita e ora potrebbe esserci una sorprendente mossa riguardo un attaccante.

Attualmente impegnato negli States il Milan di Paulo Fonseca comincia a prendere forma. Il tecnico non ha ancora tutti gli uomini a disposizione, ma sta lavorando intensamente e le prime amichevoli hanno portato risultati (che danno sempre fiducia) e prime interessante valutazioni sulla squadra che ripartirà nella prossima stagione.

Fonseca sta utilizzando un mix di giovani e calciatori di esperienza, consapevole che alcuni di loro non faranno parte della squadra che comincerà l’annata 2024/2025. Nella prima amichevole stagionale il Milan ha battuto a sorpresa il Manchester City di Pep Guardiola, uno spettacolare 3 a 2 che ha messo in mostra diversi giovani del club rossonero. A segnare per la formazione milanese sono stati due giovani attaccanti e per loro il futuro è segnato.

Colombo e Nasti a segno contro i Citizens, doppietta per il primo e la rete decisiva dell’ex Bari, giocatore che si è messo in mostra con un buon precampionato. Nasti non resterà però in rossonero e la società sta valutando in queste ore cosa fare del calciatore, se cederlo solo in prestito o direttamente a titolo definitivo. Diversi club hanno chiesto informazioni e parliamo di un giocatore comunque di discreto talento.

Calciomercato Milan, addio ad un passo

Secondo quanto riporta Nicolò Schira diversi club di serie A e serie B hanno chiesto informazioni e sono sulle tracce del giocatore. In Serie A Verona, Monza e Venezia stanno valutando il suo profilo mentre c’è la fila in serie B dove anche il Bari, suo ex club nell’ultima stagione, sarebbe molto interessato a riprendere il centravanti. Stavolta anche a titolo definitivo.

E’ questo il rebus al momento per la dirigenza rossonera, se mantenere o meno potere di acquisto sul giocatore, protagonista comunque di una buona annata nell’ultimo campionato. Il suo Bari ha faticato molto e si è salvato in extremis, ma Nasti si è messo in mostra con 37 presenze e 7 reti stagionali, condite tra l’altro da ben 11 ammonizioni. Numeri che testimoniano la sua importanza all’interno del club.

Dopo Colombo, ceduto ormai ufficialmente in prestito all’Empoli, è il turno di Nasti e la società sta lavorando per chiudere la cessione. Il giocatore necessita di spazio e quindi sicuramente partirà, da valutare solo la formula con il quale verrà effettuato il trasferimento. Il Milan lavora in entrata ma anche e soprattutto in uscita, con diverse cessioni possibili nelle prossime settimane.