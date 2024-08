Theo Hernandez e Maignan a Milanello, a che punto sono i rinnovi: i dettagli

Archiviata la vacanza post Europeo, adesso i due nazionali francesi iniziano la preparazione estiva: presto si parlerà anche di contratto.

Oggi a Milanello si sono rivisti Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Dopo aver preso parte all’Europeo con la rispettiva nazionale e aver riposato un po’ di settimane, è arrivato il momento di tornare al lavoro.

Niente viaggio negli Stati Uniti per aggregarsi al resto della squadra, il programma prevede che inizino la preparazione al centro sportivo rossonero in attesa del rientro dei compagni, i quali torneranno in Italia dopo aver disputato l’ultimo match del Soccer Champions Tour 2024 contro il Barcellona (7 agosto, ore 01:30 italiane). Al lavoro a Milanello pure Strahinja Pavlovic, l’ultimo acquisto del club arrivato dal Red Bull Salisburgo.

Milan, Maignan e Hernandez: le ultime sui prolungamenti contrattuali

Nonostante qualche indiscrezione di calciomercato, Maignan e Hernandez sono destinati a rimanere al Milan. L’obiettivo della società è riuscire a rinnovare il contratto a entrambi, in scadenza a giugno 2026.

Alla fine dell’estate ci sarà un confronto tra le parti per cercare di arrivare a un accordo. Ovviamente, saranno trattative semplice, in ballo ci sono tanti soldi e i protagonisti coinvolti dovranno venirsi incontro, evitando di arrivare a una rottura. I rapporti attualmente sono ottimi, quindi questo fa sperare che si possa arrivare a raggiungere un’intesa per proseguire il rapporto.

Maignan è legato al Milan da un contratto che prevede uno stipendio netto annuo di 2,8 milioni di euro. La società rossonera dovrà mettere sul tavolo un’offerta da almeno 5 milioni per far firmare il portiere francese, il cui entourage era partito chiedendo circa 7 milioni annui. Anche grazie ai bonus c’è la possibilità di trovare un punto di incontro e di giungere alle firme entro la fine del 2024.

Per quanto riguarda Hernandez, oggi il suo ingaggio è di circa 4-4,5 milioni netti a stagione. Il Milan dovrà proporne almeno 6 per ottenere il suo sì al rinnovo. Il giocatore più pagato della squadra è Rafael Leao, che arriva a 7 con i bonus. Theo e il suo entourage puntano allo stesso trattamento, però potrebbero anche accontentarsi di qualcosa in meno.

Entrambi stanno molto bene a Milano, non hanno mai chiesto la cessione e sono aperti a discutere del prolungamento contrattuale. Hernandez a Milano ha messo le radici anche sul piano familiare, dato che è legato all’italiana Zoe Cristofoli e con lei ha anche avuto un figlio (Theo junior). Vedremo cosa succederà.