Tripla cessione in Premier League: il Milan fa cassa

Portati a casa Morata e Pavlovic, il Milan è al lavoro per chiudere altri colpi in entrata ma saranno necessarie delle cessioni.

La dirigenza è infatti al lavoro per provare a piazzare gli esuberi della rosa e ci sono delle trattative con alcuni club della Premier League in questo senso.

In queste ultime ore si stanno facendo sempre più costanti i contatti tra il Milan ed alcune squadre inglesi per provare a trovare una sistemazione ad alcuni calciatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca. Tre giocatori che potrebbero quindi a breve salutare Milanello per permettere alla società di fare cassa e dare l’assalto agli ultimi obiettivi: Fofana e Samardzic. All’inizio della prossima settimana il Milan conta di chiudere le operazioni in uscita per poi cercare gli ultimi acquisti.

Calciomercato, Milan pronto a tre cessioni in Inghilterra

Sono tre le possibili cessioni del Milan in Premier League che potrebbero chiudersi nei prossimi giorni. Ballo-Touré piace molto all’Ipswich Town, Thiaw resta sempre nel mirino del Newcastle mentre Adli piace a diverse squadre che in queste ore hanno fatto un sondaggio avendo capito che il francese resta in uscita.

Ballo-Touré è da tempo fuori dai piani del club tanto che Zlatan Ibrahimovic affermò, durante la prima conferenza stampa della stagione, che sarebbe stato aggregato alla squadra del Milan Futuro insieme a Divock Origi. La speranza è quella di trovare una sistemazione nel giro di pochi giorni con l’Ipswich Town che ha bussato alla porta dei rossoneri avere informazioni.

Malick Thiaw è il giocatore che potrebbe finanziare la seconda parte del calciomercato del Milan. Il tedesco è finito nel mirino del Newcastle pronto a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per convincere i rossoneri a salutare l’ex Schalke 04. Una somma che permetterebbe poi al club di dare il definitivo assalto a Fofana e Samardzic andando a sistemare il centrocampo a disposizione di Paulo Fonseca.

Yacine Adli è stato messo nella lista dei cedibili dal tecnico portoghese che non lo considera centrale nel suo nuovo progetto. Il francese è infatti rimasto fuori nelle prime uscite del Milan con l’allenatore lusitano che ha preferito puntare sul giovane Liberali, centrocampista di qualità che si è messo in mostra sia contro il Manchester City che il Real Madrid. Diverse squadre di Premier League hanno chiesto informazioni sull’ex Bordeaux che viene valutato circa 12 milioni dai rossoneri.