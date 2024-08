Blitz a sorpresa, è Ricci il colpo a centrocampo: tifosi di sasso

Arriva un blitz a sorpresa a centrocampo che potrebbe regalare un clamoroso colpo in chiusura di mercato: Ricci è il preferito per quel ruolo

Il giocatore del Torino era stato inserito nella lista dei pre-convocati di Spalletti, salvo poi non far parte della spedizione definitiva. Nell’ultima stagione ha disputato un grande campionato sotto la guida di Juric.

Manca poco meno di un mese alla fine del mercato e le grandi squadre di Serie A ancora devono completare le proprie rose. Come di consueto per alcuni colpi si aspetta di arrivare a ridosso della chiusura di fine agosto, per trovare delle soluzioni economiche vantaggiose. Il Milan ha bisogno di mettere dentro un centrocampista, con Fofana del Monaco che resta il principale candidato. Fonseca vuole poi Abraham della Roma come alternativa a Morata in attacco. La trattativa con i giallorossi non è però semplice, vista la richiesta di 25 milioni di euro per il cartellino.

Ghisolfi non può abbassare troppo la cifra, sia per non creare una minusvalenza a bilancio sia per avere i fondi disponibili per completare la rosa da consegnare a Daniele De Rossi. Il tecnico romanista ha bisogno ancora di diverse cose, tra cui un mediano e un terzino destro di spinta. Proprio sul “box to box” in mezzo che la Roma sta cercando potrebbero esserci delle novità che arrivano da Torino. Si perché non c’è solo Bellanova sul taccuino del ds francese ma anche un altro nazionale italiano.

La Roma punta Ricci per il centrocampo: il giocatore del Toro può fare al caso di De Rossi

Samuele Ricci è reduce da un’ottima stagione disputata con i Granata, tanto che Spalletti ha deciso di inserirlo nella lista dei pre-convocati per gli Europei. Il 22enne toscano è stato uno dei migliori del suo ruolo in Serie A e questo ha accresciuto ancora di più il suo valore. Lo scorso anno la Lazio aveva provato a strapparlo a Urbano Cairo, ma le richieste elevatissime del presidente del Toro avevano fatto demordere Lotito.

Adesso è la Roma a provarci per Ricci, nella speranza di poter aumentare la propria base italiana in rosa. Dopo Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Mancini e Bove, i giallorossi vorrebbero anche un vero numero 8, in grado di fornire quella freschezza al reparto che troppe volte è mancata. Per portarlo nella Capitale servono almeno 25 milioni di euro, ma Ghisolfi spera di poter inserire magari qualche contropartita tecnica, come Zalewski, considerato tra gli esuberi a Trigoria. La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma l’idea è bella viva.