Bloccato De Paul: l'affare in Serie A lascia di stucco

Il centrocampista argentino, fresco di ennesimo trionfo con la Selecciòn, potrebbe fare un clamoroso ritorno nel nostro campionato

A volte ritornano. Non solo da dove provengono, ma nelle stesse agende di mercato di chi lo aveva seguito con grande interesse, fino a doversi inchinare ad un’offerta che in quel dato momento storico – gli effetti del Covid erano ancora pesanti per i club italiani – non era possibile pareggiare.

Stiamo parlando di Rodrigo De Paul, l’ex gioiello dell’Udinese che, dopo l’ultima straordinaria stagione disputata coi friulani nel 2020/21, ha ceduto alle lusinghe dell’Atletico Madrid, che non si fece troppi problemi a versare nelle casse della famiglia Pozzo i 35 milioni richiesti.

Già monitorato con estrema attenzione non solo da Milan e Juve, ma anche dall‘Inter – Antonio Conte, all’epoca ancora tecnico della Beneamata, ne fece quasi una questione personale – il centrocampista sudamericano non ha vissuto un matrimonio esattamente idilliaco alla corte del connazionale Diego Simeone.

Non pochi infatti sono stati i fraintendimenti – di natura tattica, ma forse anche personali – tra i due, col giocatore che ad un certo punto, dopo il trionfo con la sua Argentina nel mondiale qatariota, era stato anche preso di mira da una parte della tifoseria.

Le cose sono poi andate progressivamente migliorando nella stagione scorsa, col nativo di Sarandì che si è ripreso quello status che in parecchi, forse troppi, avevano provato a mettere in dubbio. Chi non ha mai avuto incertezze sulla volontà di farlo tornare in Italia starebbe di converso già lavorando ad un’operazione che dovrebbe chiudersi il prossimo anno.

De Paul, ritorno di fiamma dell’Inter: Marotta ha un piano

È sempre l’Inter che guida la schiera di società del nostro campionato ancora interessate alle prestazioni del talvolta bizzoso calciatore albiceleste. Forte di un dialogo molto serrato tra l’entourage del giocatore e Javier Zanetti – vera arma in più quando si tratta di affari con profili argentini – Beppe Marotta starebbe approntando la sua strategia.

Il piano è quello di attendere la prossima estate, quando a De Paul mancherà un solo anno di contratto col club colchonero, per portare l’assalto alla dirigenza spagnola. Ovviamente, in assenza di un prolungamento dell’accordo che non sembra essere nei piani di Simeone né tantomeno del suo Ds, il prezzo dovrebbe scendere considerevolmente.

L’abile dirigente meneghino si prepara così all’ennesimo colpo di mercato a buon prezzo. Non sarà paragonabile all’affare Calhanoglu, forse nemmeno a quello che ha recentemente portato Piotr Zielinski alla Pinetina, ma si tratterebbe in ogni caso di riuscire, sebbene a scoppio ritardato, dove le acerrime rivali hanno fallito.