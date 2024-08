Cercano un sostituto: Milan sempre più vicino

Il Milan è sempre più vicino: il club sta cercando un’alternativa che possa sostituire il giocatore destinato a vestire la maglia rossonera

Le intenzioni del Milan sono quelle di chiudere al più presto i colpi in entrata per poi concentrarsi sui giocatori in uscita negli ultimi giorni. La stagione inizierà il 17 agosto, con il Torino che farà visita ai rossoneri a San Siro per la prima di campionato. Una sfida che dirà tanto su come effettivamente i rossoneri hanno cambiato il loro metodo di gioco.

Paulo Fonseca è uno che preferisce giocare palla a terra, con scambi veloci, la difesa alta, mantenendo il possesso del pallone alla ricerca continua del gol. E’ un gioco moderno e propositivo, che può esaltare le caratteristiche degli attaccanti e della batteria di esterni offensivi che ha a disposizione.

Si darà tanta fiducia a Samu Chukwueze, desideroso di giocare più partite da titolare, con Christian Pulisic che potrebbe giocare come sotto punta. Una soluzione che rivoluzionerebbe quella fascia destra, anche perché sulla linea difensiva con l’infortunio di Alessandro Florenzi, il Milan sta accelerando per la chiusura di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, dalle spiccati doti offensive, è il primo obiettivo per il mercato dei rossoneri.

Milan, si chiude per Emerson Royal: l’indizio dal Tottenham

Il Milan ha offerto, per Emerson Royal, 15 milioni di euro più bonus. Nei prossimi giorni la trattativa si può chiudere, il Tottenham sembra orientato ad abbassare le pretese iniziali. Alla cifra offerta dal club rossonero, è probabile che si aggiunga anche una percentuale sulla futura rivendita, magari del 10%.

Dettagli che saranno discussi nelle prossime ore, con il Tottenham che si è già attivato per cercare un sostituto di Emerson Royal. Un indizio chiarissimo sulla trattativa che stanno conducendo gli Spurs con il Milan. Il terzino brasiliano ha già trovato qualsiasi tipo di accordo e attende soltanto il via libera per recarsi in Italia per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

Emerson Royal sarà, con ogni probabilità, il terzo colpo del calciomercato del Milan dopo Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Un giocatore fortemente voluto da Fonseca, che ha in mente di portare nuova linfa in squadra. Inoltre, il terzino brasiliano è in cerca di rilancio e vuole farlo in Serie A dopo non essersi affermato come uno dei titolarissimi prima nel Barcellona e poi nello stesso Tottenham. Sono giorni caldi per il mercato del Milan.