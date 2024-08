Colpo Jovic in Serie A, spunta l’ipotesi a sorpresa

Affare a sorpresa in Serie A con Luka Jovic che potrebbe salutare il Milan per passare ad una rivale italiana.

Il futuro di Luka Jovic al Milan è fortemente in dubbio con Paulo Fonseca che ha chiesto alla dirigenza l’acquisto di un nuovo attaccante, nello specifico Tammy Abraham.

Conclusa la scorsa stagione con 9 reti all’attivo tra campionato e coppe, Luka Jovic ha rinnovato con il Milan per un altro anno con il club pronto a puntare su di lui come attaccante di scorta. L’addio di Giroud e l’arrivo di Morata hanno cambiato il compagno di reparto del serbo che negli ultimi giorni è stato però accostato a diverse squadre. La punta ex Fiorentina sarebbe finito nel mirino di alcuni club con una rivale dei rossoneri che ha preso informazioni sul suo conto, pronta a fare un’offerta.

Calciomercato, una rivale del Milan su Jovic

La Lazio, alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Baroni, ha messo nel mirino Luka Jovic. La punta classe 1997 potrebbe lasciare il Milan nel caso in cui dovesse andare in porto l’affare tra i rossoneri e la Roma per Tammy Abraham.

La punta della Roma è un obiettivo del Milan con Fonseca che lo ritiene il rinforzo giusto per sistemare il proprio reparto avanzato. In questi giorni la dirigenza rossonera è al lavoro per cercare di abbassare le richieste economiche dei giallorossi per il centravanti inglese con i capitolini che vogliono circa 30 milioni di euro per il suo cartellino. Un affare non semplice per la squadra mercato del Milan che ha provato ad inserire anche delle contropartite tecniche nell’operazione, ma senza successo.

Nel caso in cui dovesse arrivare l’accordo tra le parti, il Milan potrebbe dare l’ok alla cessione di Luka Jovic che sarebbe destinato a trovare sempre meno spazio in rossonero. La Lazio potrebbe così andare a regalare al proprio allenatore una punta di livello internazionale ad un costo ridotto. Il Milan potrebbe accontentarsi di un piccolo indennizzo, intorno ai 3 milioni di euro, per liberare la punta serba.

L’intenzione del Milan sembra essere quella di puntare su Francesco Camarda come terza punta centrale in rosa con il classe 2008 che farà quindi la spola tra il Milan Futuro e la prima squadra di Fonseca. Fresco di rinnovo di contratto, il giovane gioiello del Milan è pronto a vivere quindi una stagione da protagonista.