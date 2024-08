La cessione è ancora possibile: il Milan attende il rilancio

Il Milan può ancora cedere uno dei suoi pezzi pregiati, il club attende il rilancio che può arrivare nei prossimi giorni

Il Milan si trova a gestire un calciomercato che sta entrando in una fase molto delicata prima dell’inizio della stagione. Il club rossonero ha chiuso gli arrivi di Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic, ormai ufficiali, ma attende di chiudere per Emerson Royal in modo definitivo.

E in più serve un centravanti, con Paulo Fonseca che ha indicato Tammy Abraham come giocatore ideale su cui puntare insieme a Morata e Luka Jovic. Serve l’accordo con la Roma che chiede almeno 25 milioni di euro, troppi per le casse del Milan.

La lista dei giocatori, però, inizia a essere molto lunga e andranno effettuate delle cessioni. Per esempio in difesa, con l’arrivo di Pavlovic, possono esserci dei movimenti in uscita. Il principale indiziato sembra essere Malick Thiaw, finito nel mirino del Newcastle.

Eddie Howe sa bene che al Newcastle serve urgentemente un difensore centrale. La Premier League per i Magpies avrà inizio il prossimo 17 agosto e il tecnico inglese non vuole ridursi agli ultimi giorni. Nelle ultime ore, però, è un altro il difensore attenzionato dal Newcastle sul mercato con Thiaw che vive una situazione d’incertezza.

Newcastle, possibile rilancio per Thiaw: ma c’è un problema

Il Newcastle si è concretamente interessato a Marc Guehi del Crystal Palace, che si è messo in mostra anche con la nazionale inglese. Tra l’altro, condivide lo stesso entourage con quello di Thiaw, per il quale il Milan attende un rilancio. Il prezzo fissato è di 40 milioni di euro, una cifra che i Magpies non vogliono pagare.

Il punto è che il Newcastle deve rispettare dei paletti riguardo il fair play finanziario in Premier League, per evitare di incorrere in penalizzazioni nel prossimo campionato com’è successo già all’Everton l’anno scorso. E dunque, si punterà ad abbattere i costi, ma lo stesso Guehi ha una valutazione altissima che si aggira intorno ai 40 milioni.

C’è da capire fino a dove si spingerà il Newcastle per l’acquisto del difensore e se questo possa essere effettivamente Thiaw. Il Milan alla fine sarebbe contento di tenere il difensore tedesco, anche perché la stagione è lunga e possono esserci tante opportunità per giocare. Il giocatore magari potrebbe trovare meno spazio del solito con Pavlovic che sembra destinato a diventare il titolare di fianco a Tomori.