Milan-Torino fra 14 giorni: la probabile formazione titolare

Mancano due settimane all’inizio della stagione e Paulo Fonseca ha già in mente la formazione per Milan-Torino

Il Milan scenderà in campo il prossimo 17 agosto a San Siro contro il Torino, la partita è in programma alle 20:45. I rossoneri stanno svolgendo la preparazione estiva negli Stati Uniti d’America, una tournée che finirà a breve. C’è ancora un’altra amichevole da giocare, al M&T Bank Stadium di Baltimora contro il Barcellona.

Paulo Fonseca ha vinto le precedenti due amichevoli negli USA, due belle vittorie in due partite di lusso contro Manchester City e Real Madrid. I tifosi rossoneri si augurano che le vittorie arrivino soprattutto nelle partite ufficiali. Intanto, il mercato continua e il Milan ha bisogno di un centrocampista, oltre che della chiusura al più presto di Emerson Royal.

L’obiettivo è anche quello di prendere un altro centravanti dopo Morata, per quella batteria di tre attaccanti che potrebbe essere composta anche da Tammy Abraham oltre che da Luka Jovic. Fonseca, intanto, ha già in mente l’undici titolare che scenderà in campo contro il Torino. Un 4-2-3-1 con un paio di nuovi inserimenti, anche se molto dipenderà dalla forma fisica, soprattutto degli acquisti. Il portiere sarà, ovviamente, Mike Maignan.

Milan-Torino, la probabile formazione di Fonseca

Davanti a Maignan una linea a quattro: sulla destra ballottaggio tra Calabria ed Emerson Royal. Il terzino brasiliano dovrebbe arrivare nei prossimi giorni con la trattativa col Tottenham vicina alla chiusura. Tomori centrale, al suo fianco potrebbe esserci Strahinja Pavlovic, arrivato da poco dal Salisburgo. Sulla sinistra, inamovibile Theo Hernandez.

Il centrocampo, a due, dovrebbe essere composto da Tijjani Reijnders e Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è attenzionato da diversi club in Arabia Saudita e potrebbe andar via, con il Milan alla ricerca di Youssouf Fofana. Il francese vorrebbe vestire la maglia del Milan, ma va trovato l’accordo con il Monaco.

I tre sulla trequarti saranno Rafael Leao, Loftus-Cheek come sotto-punta e sulla destra c’è il ballottaggio tra Christian Pulisic e Samu Chukwueze. L’esterno nigeriano è molto apprezzato da Fonseca, che gli concederà molta fiducia nella prossima stagione e ha già ricevuto buone risposte durante le amichevoli.

Al momento, il centravanti che andrà in campo è Noah Okafor. L’attaccante svizzero, all’occorrenza, può anche giocare come punta. Fonseca preferisce non rischiare, Morata sarà a disposizione soltanto il prossimo 10 agosto ed è più probabile il suo impiego a partita in corso.