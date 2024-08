Perché il Milan vuole Abraham: pro e contro dell’affare

Il club rossonero ha messo Abraham nel mirino per rinforzare l’attacco: ecco i motivi della scelta e le criticità.

Il calciomercato estivo del Milan non è ancora completo, mancano alcuni colpi e tra questi rientra anche l’acquisto di un nuovo attaccante. Alvaro Morata non basta, l’obiettivo è prendere un numero 9 che si possa alternare con lo spagnolo.

A Luka Jovic è stato rinnovato il contratto fino a giugno 2025, però è considerato cedibile. Se arrivano buone offerte e il serbo le prende in considerazione, il trasferimento si può concretizzare. Nel frattempo, il Milan lavora per acquistare un altro centravanti e la prima scelta sembra essere Tammy Abraham della Roma.

Abraham al Milan: aspetti positivi e negativi

L’inglese conosce già la Serie A, questo è un fattore sicuramente importante. Inoltre, il suo inserimento in squadra può essere favorito dalla presenza di Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, che conosce già dai tempi del Chelsea.

Abraham ha caratteristiche che possono fare molto comodo a Paulo Fonseca, che infatti lo ha indicato come attaccante molto gradito per il rinforzare il reparto offensivo. Alto 1,95 metri, ha una buona forza fisica ed è anche agile e veloce. Sa giocare discretamente bene la palla, fornendo sponde ai compagni, e sa attaccare la profondità.

Non avrebbe problemi a partire con lo status di vice-Morata, anche perché è reduce da una stagione pesantemente condizionata dal grave infortunio che lo aveva messo KO al termine di quella precedente. Si era rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro ed è stato fuori per tanti mesi. Normale avere dei dubbi sulla sua tenuta fisica dopo un simile infortunio.

Tanti tifosi nutrono perplessità anche perché Abraham era andato molto bene nella prima stagione a Roma, ma nella successiva aveva un po’ deluso. Quindi, non si tratta di un attaccante in grado di rappresentare una garanzia. È più una scommessa e il Milan sembra abbastanza deciso a farla, anche se servono le giuste condizioni per finalizzare l’operazione.

La Roma chiede 25 milioni di euro, ma avendo bisogno di vendere per sistemare un bilancio che deve sostenere gli investimenti fatti finora nel mercato estivo, si potrebbe ottenere qualche milione di sconto sul prezzo. Da non escludere l’inserimento di una contropartita tecnica nell’affare, anche se i giallorossi hanno già detto no a Jovic. Preferiscono Noah Okafor o Alexis Saelemaekers. Vale la pena di sacrificare uno dei due per ingaggiare Abraham?

Da non dimenticare il fattore stipendio, dato che l’ex Chelsea percepisce 4,5 milioni netti annui. Per trasferirsi a Milano dovrà accettare un importo un po’ inferiore.