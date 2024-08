Saltano i piani col Milan: i bianconeri ribaltano tutto

Rossoneri spiazzati dall’ultima novità in sede di mercato: saltano definitivamente i piani o è tutto rimandato?

Il Milan continua a lavorare negli Stati Uniti allo scopo di voler dimostrare che le vittorie contro Manchester City e Real Madrid in amichevole siano il preludio a una stagione importante. Lo sperano sia i tifosi che lo stesso Paulo Fonseca, che al netto del peso delle due partite amichevoli ha visto in campo molte cose degne di nota.

In primis, un equilibrio che con Stefano Pioli era cosa rara, dato che a volte la squadra non riusciva a portare a termine le consegne dell’allenatore. Poi si segnala una crescita anche sul piano della personalità di diversi calciatori: l’esempio lampante è Mattia Liberali, centrocampista da molti definito come il futuro dei rossoneri, che in campo ha mostrato grandi cose.

Insomma, così va bene. A poche settimane dall’avvio del nuovo campionato, si parlerà molto della rinnovata identità tattica del Diavolo, al contempo a intrattenere i tifosi saranno però anche le trattative di calciomercato.

Milan, Newcastle frena per Thiaw: bianconeri su Guehi?

Il reparto difensivo è quello a cui il Milan sta dedicando le maggiori attenzioni sul mercato. Si sta cercando di capire quali calciatori tenere e quali invece far partire al cospetto di una cifra congrua alle richieste della società. Poche settimane fa il Newcastle si è fatto avanti per il centrale tedesco Malick Thiaw, non incedibile per i rossoneri sebbene due anni fa era considerato il futuro difensore del Diavolo.

Bianconeri ancora interessati al calciatore ex Schalke, ma gli ultimi giorni hanno dimostrato che l’operazione è tutto fuorché fattibile se non si opera secondo le modalità scelte dal Milan. Thiaw andrà via davanti a un’offerta di almeno 35 milioni di euro. Niente sconti o altro.

Viste le difficoltà dell’operazione di mercato, i Magpies potrebbero presto cambiare obiettivo e virare su calciatori meno dispendiosi, ma non meno forti rispetto al classe 2001 di Düsseldorf. Come riporta il portale britannico The Athletic, il piano B se non dovesse arrivare Thiaw corrisponde al nome di Marc Guehi, talento difensivo di 24 anni che ha dimostrato ottime cose soprattutto con la maglia del Crystal Palace.

Guehi potrebbe essere una valida alternativa a Thiaw, sebbene sia meno giovane e debba dimostrare ancora molto, a differenza del 22enne che tra campionato tedesco e italiano ha lasciato intravedere ottime cose, nonostante gli infortuni non siano stati pochi.