Si allena a parte, potrebbe saltare Barcellona-Milan

Un giocatore rossonero è in dubbio per l’ultima amichevole negli Stati Uniti: condizioni fisiche non perfette.

Il Soccer Champions Tour 2024 ha già messo il Milan di fronte a due avversarie molto forti, anche se non a pieno organico (idem i rossoneri). Manchester City e Real Madrid sono stati sconfitti e mostrando anche un buon calcio, segnale che mister Paulo Fonseca sta riuscendo a trasmettere le sue idee.

L’ultima amichevole negli Stati Uniti sarà quella contro il Barcellona, in programma quando in Italia sarà mercoledì 7 agosto alle ore 01:30. Si giocherà all’M&T Bank Stadium di Baltimora. La squadra di Paulo Fonseca cercherà di mettere in campo un’altra buona prestazione al cospetto di un’avversaria di grande valore. I ragazzi di Hansi Flick hanno sconfitto il Manchester City ai rigori e poi il Real Madrid 2-1.

Barcellona-Milan: un rossonero in dubbio

Finora il Milan ha perso due giocatori per infortunio, Marco Sportiello e Alessandro Florenzi. Per entrambi, problemi fisici seri. Il portiere ha avuto un incidente fortuito in hotel, purtroppo ha accusato la lesione completa del tendine estensore del secondo dito della mano sinistra. Operato negli Stati Uniti, dovrebbe rimanere fermo per circa 2-3 mesi. Anche l’ex Roma è stato operato, in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. Almeno 6-7 mesi out.

Sicuramente Sportiello e Florenzi non ci saranno in Barcellona-Milan, partita nella quale è in dubbio la presenza di un altro calciatore rossonero: Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino si è allenato a parte a causa di una botta. Niente di serio, però le sue condizioni verranno comunque tenute d’occhio nei prossimi giorni.

Per lui sarebbe importante giocare contro il Barça, così da dare continuità rispetto alle partite già disputate. Bennacer è reduce da due stagioni non troppo esaltanti e ci si aspetta molto da parte sua. Fonseca sembra apprezzarlo e sarà interessante vedere se l’ex Empoli riuscirà a tornare ai suoi livelli migliori sotto la guida dell’allenatore portoghese.

C’erano stati rumors di calciomercato inerenti richieste dalla Saudi Pro League, però poi non si è sviluppato nulla di concreto. Anche perché nessun club ha voluto sfruttare la clausola di risoluzione da 50 milioni per assicurarsi il cartellino senza dover intavolare una trattativa con il Milan. Salvo colpi di scena, Bennacer rimarrà alla corte di Fonseca.