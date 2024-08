Si chiude a 12 milioni: Saelemaekers cambia maglia in Serie A

Il futuro di Alexis Saelemaekers è ancora in dubbio in casa Milan con Paulo Fonseca che sta pensando di trattenerlo.

Tornato dal prestito al Bologna dove ha vissuto un’ottima stagione, l’esterno offensivo belga si sta mettendo in mostra nelle prime uscite amichevoli del Milan di Paulo Fonseca con il tecnico portoghese che è molto soddisfatto del classe 1999.

A livello numerico però, il ritorno di Saelemaekers in rossonero crea qualche problema di lunghezza di rosa in casa Milan con i rossoneri che devono provare a sfoltire il proprio organico. Nel caso in cui dovesse essere confermato l’ex Anderlecht, si aprirebbero le porte della cessione per Noah Okafor, attaccante svizzero che durante la prima annata al Milan non è riuscito ad imporsi completamente. Nel frattempo una big di Serie A ha preso informazioni sull’ex Bologna, pronta a presentare un’offerta ai rossoneri.

Calciomercato Milan, una rivale piomba su Saelemaekers

Nelle ultime ore si starebbe facendo forte l’interesse da parte della Lazio per Alexis Saelemaekers. I biancocelesti sono alle prese con una vera e propria rivoluzione dell’organico ed il belga è molto apprezzato dal nuovo allenatore Baroni che ne apprezza la sua duttilità.

Dopo l’ottima annata vissuta con la maglia del Bologna, ha destato sorpresa la decisione da parte dei rossoblu di non riscattare il cartellino di Saelemaekers. Il belga è stato uno dei protagonisti della cavalcata degli emiliani verso la conquista di un posto in Champions League ma l’addio di Thiago Motta è stato decisivo nella decisione dei rossoblu. Vincenzo Italiano ha infatti l’intenzione di provare a rilanciare Karlsson, lo scorso anno lasciato nel dimenticatoio dal tecnico italo-brasiliano.

Per Saelemaekers il passaggio alla Lazio darebbe l’opportunità di giocare con maggiore continuità e mettersi in luce in uno dei club italiani più importanti. Il Milan chiede circa 15 milioni di euro per il suo cartellino ma è possibile che l’affare possa concludersi positivamente attorno ai 12 milioni. I rossoneri potrebbero così fare cassa per poi reinvestire durante la seconda parte di agosto per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Fonseca.

Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra le parti con il Milan che dovrà quindi cercare di capire chi saluterà il gruppo tra il belga ed Okafor. Sullo svizzero c’è invece l’interesse da parte della Roma con i giallorossi che sarebbero disposti ad inserirlo come parziale contropartita nell’affare Abraham ma il Milan non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente.