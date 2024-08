Altro rifiuto, il Milan ora è stanco: rottura ad un passo

Il Milan è stanco di una situazione che sta facendo parlare non poco sul calciomercato: è arrivato un nuovo rifiuto, ora la rottura è sempre più vicina

Moncada e Furlani, nella stessa direzione di Zlatan Ibrahimovic, stanno risolvendo diversi problemi del Milan sul calciomercato. I rossoneri sono riusciti a chiudere il dossier relativo il nuovo attaccante con la prestigiosa firma di Alvaro Morata e anche quello che riguarda il centro della difesa, dove Pavlovic è pronto a stupire con la sua fisicità e dare solidità al reparto di Paulo Fonseca.

I rossoneri aspettano novità imminenti anche per quanto riguarda l’out destro di difesa, dove Emerson Royal, dopo settimane di trattative, sta prendendo quota, e per quanto riguarda il centrocampo e l’attacco, dove Fofana e Abraham restano i primi nomi, anche se le trattative per loro non si sono ancora sbloccate.

Insomma, la squadra sta prendendo forma, ma per chi arriva, nonostante una stagione ricca di impegni e che sarà la più lunga di sempre, c’è anche chi avrebbe veramente poco spazio e deve andare via. Uno di questi è sicuramente Yacine Adli: agli ordini di Stefano Pioli, è spesso finito nel cuore del gioco, capace di organizzare la manovra con ordine in determinate partite, ma senza mai rappresentare una sicurezza in mediana, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva.

Altro rifiuto di Adli: il Milan continua a lavorare al suo addio

Non è un mistero che Adli non faccia parte dei piani del Milan per il prossimo futuro e i rossoneri stanno cercando di trovare la sistemazione migliore per lui e che possa soddisfare tutte le parti in causa. Il problema è la volontà del calciatore, che sta rifiutando tutte le destinazioni che gli vengono presentate.

Negli scorsi giorni, c’è stato un importante interesse dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al Shabab, ma il club della Saudi Pro League non è riuscito a strappare il sì del ragazzo. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero all’orizzonte anche due società di Premier League, che cercheranno di convincerlo a trasferirsi nel campionato più prestigioso al mondo in questo momento.

Il Milan spera di risolvere presto il suo caso, esattamente come quelli di Origi e Ballo-Touré, entrambi messi alla porta dal Diavolo e che non rientrano tra i piani di Fonseca. Entro la fine del mercato, il club conta di trovare una destinazione a tutti loro.