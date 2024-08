Contatto Ibrahimovic-Galliani: colpo “prenotato”

Affare fatto tra il Milan di Zlatan Ibrahimovic e il Monza di Adriano Galliani, nuova avventura per il talento.

Avere un ex giocatore all’interno del proprio staff è certamente un valore aggiunto per i diversi club, specialmente quando c’è bisogno di andare a trattare con altre squadre. Anche per questo il Milan ha deciso di far tornare in società Zlatan Ibrahimovic assegnandogli l’incarico di senior advisor della proprietà. Naturalmente Ibra non si limiterà solo questo ma proverà a dare il proprio contributo alla causa anche fuori dal campo.

Non a caso l’ex centravanti svedese è tornato a dare un’occhiata in giro con la speranza di trovare nuovi profili da consegnare al Milan. Asse con il Monza per i rossoneri che, guarda caso, vedono all’interno del club brianzolo qualcuno che è molto di più di una semplice vecchia conoscenza. Affari in arrivo tra il nuovo Milan e il Monza di Adriano Galliani.

Il calciomercato rimarrà aperto fino alla fine del mese e di colpi ce ne saranno ancora molti. La pista che porta da Monza a Milano ha iniziato a farsi rovente nelle ultime ore: c’è un giocatore alla corte di Alessandro Nesta che può passare in rossonero già nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan, lo prende Ibrahimovic: Galliani ha dato l’ok

L’operazione sembra fattibile ma non è detto che dopo l’acquisto il profilo si trasferirà subito a Milanello, potrebbe anche restare in prestito alla corte di Nesta. Il profilo attenzionato da Ibra che secondo gli esperti avrebbe già prenotato per il futuro, è quello del giovane Warren Bondo. Centrocampista francese classe 2003, nel giro delle giovanili della nazionale transalpina, che l’estate del 2022 è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Monza.

Esordio in Serie A nel non fortunatissimo match contro la Roma per ventunenne francese che dopo un primo periodo di ambientamento è stato girato in prestito alla Reggina. Solo una stagione condita da poche presenze per lui che una volta scaduto il prestito è tornato alla base dove ha trovato non solo maggiore continuità ma anche il primo goal nel campionato italiano.

Goal che, nemmeno a dirlo, è arrivato proprio contro il Milan. Pare che l’incontro abbia lasciato qualcosa nella mente di Ibra che nelle ultime settimane non avrebbe solo sondato il terreno per Bondo ma che avrebbe anche trovato un’intesa di massima con il suo attuale club di appartenenza. Galliani sembra aver detto sì all’affare.