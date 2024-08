Il grande piano tattico di Fonseca: prima volta in Milan-Barcellona

Ultima amichevole negli Stati Uniti per la squadra rossonera, che a Baltimora affronta il Barça: ecco la probabile formazione.

Dopo aver sfidato e sconfitto il Manchester City e il Real Madrid, il Milan se la vedrà con il Barcellona nella sua ultima partita nel Soccer Champions Tour 2024. Ovviamente, l’obiettivo è quello di ben figurare, confermando le buone impressioni fatte nei match precedenti e mostrando anche crescita in termini di condizione fisica e gioco.

Presto per sbilanciarsi, però sembra che le idee di Paulo Fonseca piacciano al gruppo, che dopo tanti anni con Stefano Pioli avevano bisogno di qualcosa di diverso. L’allenatore portoghese e il suo staff stanno portando diverse novità nella preparazione fisica e anche nel gioco, riuscendo a coinvolgere e stimolare i giocatori.

Nei giorni scorsi si sono aggregati alla squadra anche Rafael Leao e Noah Okafor, mentre a Milanello hanno iniziato la preparazione Mike Maignan, Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Strahinja Pavlovic. Questi quattro conosceranno il nuovo mister al termine della tournée negli USA.

Barcellona-Milan: la probabile formazione di Fonseca

Per quanto riguarda lo schieramento che Fonseca impiegherà contro il Barcellona, si ripartirà ovviamente dal modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà di nuovo il 19enne Lorenzo Torriani, che grazie allo sfortunato infortunio di Marco Sportiello sta trovando spazio e sta riuscendo anche a impressionare. Ha un buon potenziale e il Milan sembra intenzionato a confermarlo come terzo portiere nella nuova stagione.

In difesa i terzini saranno Davide Calabria a destra e Filippo Terracciano a sinistra, mentre al centro agiranno Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Salvo sorprese, partiranno di nuovo dalla panchina Pierre Kalulu e Matteo Gabbia, pronti a subentrare nel secondo tempo della partita.

A centrocampo sarà riproposta la coppia composta da Ismael Bennacer e Ruben Loftus-Cheek. L’algerino ha smaltito la botta che non gli aveva permesso di allenarsi in gruppo due giorni fa. Per quanto riguarda l’ex Chelsea, confermata l’intenzione di Fonseca di provarlo come mediano a due dopo una stagione scorsa nella quale ha giocato da trequartista.

Nel ruolo di numero 10 agirà Christian Pulisic, che contro il Real Madrid era entrato nel secondo tempo proprio come trequartista. Il mister punta molto su di lui in quella posizione, dove forse può esprimere ancora meglio le sue qualità. Il capitano della nazionale maggiore degli Stati Uniti è pronto a mettersi alla prova.

Sulle fasce confermatissimi Samuel Chukwueze a destra e Alexis Saelemaekers a sinistra. Entrambi stanno disputando un buon pre-campionato e Fonseca ci conta particolarmente. Non mancano rumors di mercato sul belga, che piace a diverse società, però il tecnico lo sta apprezzando parecchio e sembra deciso a tenerlo.

Il centravanti sarà Luka Jovic, alla sua prima presenza da titolare. Anche lui contro il Real Madrid era subentrato nella ripresa, mostrando un comprensibile ritardo nella condizione fisica. Ha fatto l’Europeo e ha iniziato dopo la preparazione, certamente gli farà bene mettere altri minuti nelle gambe contro il Barça. Vuole convincere il nuovo alletore e i dirigenti, che lo considerano cedibile.