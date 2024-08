Il prezzo è fissato: 30 milioni per l’addio, Milan pronto a fare cassa

Il Milan è intenzionato a fare cassa in queste ultime settimane di mercato per poi dare l’assalto agli ultimi obiettivi.

Sono ancora molti gli obiettivi nel mirino della dirigenza del Milan per sistemare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca ma prima i rossoneri dovranno cedere per mettere da parte un tesoretto.

Portati a disposizione di Fonseca sia Morata che Pavlovic con Emerson Royal molto vicino dal firmare, il Milan è ora impegnato nella trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana. Il centrocampista francese è da tempo nel mirino del club meneghino, pronto a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per il mediano. Il giocatore viene però valutato dal proprio club circa 35 milioni, una somma che al momento ha rallentato la trattativa. Per avvicinarsi alle richieste dei monegaschi il Milan ha bisogno di cedere e nelle ultime ore ha fissato il prezzo di uno dei pezzi pregiati della rosa.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo di un big: servono 30 milioni per la cessione

Ismael Bennacer non sembra essere uno dei punti fermi della rosa del Milan in vista del campionato che sta per cominciare. Il club è pronto a dare l’ok alla partenza del centrocampista per il quale chiede circa 30 milioni di euro.

Fino a questo momento si sono fatte avanti solamente squadre arabe per l’ex Empoli che viene da una stagione travagliata, iniziata ai box per via del grave infortunio occorso nel maggio del 2023. Gli estimatori non mancano ma fino ad ora non sono giunte offerte da 30 milioni per l’algerino. Nel caso in cui dovesse arrivare una proposta intorno alla somma richiesta il Milan darebbe l’ok all’addio del mediano per poi provare a sistemare l’organico a disposizione del proprio allenatore.

Un altro calciatore che è stato messo nella lista dei cedibili è Yacine Adli. Il centrocampista non rientra nei piani di Paulo Fonseca che ha deciso di non schierarlo durante le prime uscite di preparazione al nuovo campionato. Il cartellino dell’ex Bordeaux viene valutato circa 14 milioni di euro ma il Milan sarebbe disposto a chiudere anche intorno a 10. Le proposte giunte finora però non hanno convinto il mediano che, come accaduto con Pioli, vorrebbe provare a convincere anche il nuovo allenatore.

Nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a salutare almeno uno dei centrocampisti in rosa proverebbe successivamente a dare il nuovo assalto a Lazar Samardzic. Il talento dell’Udinese è un pallino del club con i bianconeri che chiedono poco più di 20 milioni per il loro gioiello.