L’ex Milan se ne va: la Juve lo caccia via

Movimenti importanti da tenere d’occhio in casa Juventus: tanti addii tra i bianconeri, cessione inevitabile anche per l’ex Milan

Il calciomercato entra nel vivo più che mai, a meno di due settimane, ormai, dal via del campionato. Situazione ancora totalmente fluida per quasi tutte le grandi squadre di Serie A, che dovranno mettere a segno diverse operazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati. C’è grande attenzione soprattutto per quanto sta accadendo alla Juventus.

Ci si attendeva una squadra bianconera protagonista sul mercato e per certi versi è stato e sarà così. Giuntoli ha portato a casa alcuni acquisti importanti, ma il suo lavoro è lungi dall’essere concluso. Serviranno altri innesti per Thiago Motta, per rendere la squadra a sua immagine e somiglianza. Che il cartello “lavori in corso” sia ancora ben visibile è chiaro dalle prime due amichevoli prestagionali della Juventus, tutt’altro che esaltanti. Dopo la netta sconfitta con il Norimberga, è arrivato un pareggio con il Brest.

Si sapeva che il nuovo ciclo juventino avrebbe presentato delle incognite, ma forse in pochi si aspettavano che a questo punto la Juventus dovesse risolvere parecchie situazioni intricate. Tanti giocatori del vecchio ciclo sono destinati all’addio ed è stato chiaro in questo senso Thiago Motta, che dopo la gara con i francesi, parlando degli esclusi, ha affermato senza tema di smentita che “dovranno tutti trovarsi una sistemazione“.

Dunque, prima di procedere a ulteriori colpi, la Juventus dovrà piazzare tante operazioni in uscita. Una lista lunghissima, quella degli esuberi, tra cui c’è anche un ex giocatore del Milan.

Juventus, sarà addio per Tiago Djalo: gli scenari

Poca fortuna, in Serie A, per Tiago Djalo, che aveva già vissuto una esperienza da comparsa al Milan, nei primi sei mesi del 2019. Lo stesso copione sta per verificarsi alla Juventus.

Acquistato dai bianconeri a gennaio dal Lille per 3 milioni di euro, il portoghese doveva smaltire i postumi di un infortunio. Giuntoli si mosse in anticipo sull’Inter, che pensava al colpo a parametro zero per l’estate, ma Djalo ha visto il campo solo una volta nella scorsa stagione e ora non rientra nei piani di Thiago Motta.

Escluso dall’amichevole col Brest, è tra i sicuri partenti, si cercherà per lui una sistemazione in prestito. C’è l’interessamento di alcuni club italiani e di Ligue 1, per un difensore comunque di discreta esperienza ad alti livelli.