Lo vuole il Venezia, il Milan è pronto a dare l’ok alla cessione

Il Milan è pronto a dare l’ok alla cessione del proprio talento, lo vuole il Venezia: trattativa in corso tra le parti. Ecco tutti i dettagli

Tante le operazioni di mercato che impazzano in questi giorni e riguardano da vicino il Milan. Oltre a quelle relative ai big, ci sono quelle di contorno riguardanti giovani ed esuberi. Moncada e Furlani sono al lavoro per consegnare la miglior rosa possibile a Paulo Fonseca, nei numeri indicati dal tecnico portoghese. Tradotto, va trovata una sistemazione a chi è di più.

Altri giocatori, invece, se l’età lo consente possono essere utilizzati tra Primavera e soprattutto Milan Futuro, la squadra Under 23 iscrittasi quest’anno per la prima volta al campionato di serie C. Come ad esempio il giocatore che il Venezia ha messo prepotentemente nel proprio mirino. I lagunari, neo-promossi in serie A, hanno deciso di affidarsi ad Eusebio Di Francesco. Un allenatore che ha dimostrato di saperci fare con i giovani, dopo quanto fatto al Frosinone, nonostante l’amara retrocessione finale.

Il Venezia vuole il talento del Milan, i rossoneri danno l’ok al trasferimento: i dettagli

Il nuovo progetto dei veneti prevede il mantenimento della categoria attraverso il gioco e i giovani, Di Francesco vuole riuscire dove ha fallito con i ciociari l’anno scorso, proseguendo con la sua filosofia di fare calcio. Per questo la dirigenza lagunare sta acquistando diversi prospetti in età verde da aggiungere ai big della rosa e da tenere assolutamente come Pohjanpalo o Busio, giusto per fare qualche esempio.

Nel mirino dei lagunari è finito così Chaka Traorè, attaccante classe 2004 attualmente al Milan. L’ivoriano ha l’invidiabile record di aver giocato pochissimi minuti in serie A e di aver già siglato un gol. Dopo aver esordito con Pioli, infatti, a dicembre contro il Frosinone, un mese dopo è riuscito ad andare a segno nella trasferta di Empoli. Qualche giorno prima aveva fatto il suo debutto da titolare in Coppa Italia contro il Cagliari, trovando la rete anche in questa occasione. Insomma l’attaccante promette molto bene.

Dopo gli exploit dell’esordio, il giocatore si è trasferito lo scorso gennaio al Palermo in prestito secco, in serie B. Ha fatto così ritorno all’ombra del Duomo durante questa estate ed è stato aggregato al Milan Futuro. Il rischio concreto al momento è che l’ivoriano non disputerà la terza serie italiana ma la prima, facendo un doppio salto grazie all’interesse del Venezia. Il classe 2004 piace ai lagunari, i rossoneri sono pronti a dare l’ok alla cessione in prestito. Mandarlo a farsi le ossa in un club di serie A è sicuramente il massimo che la società potrebbe chiedere per il suo talento.