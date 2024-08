Milan, i prossimi tre acquisti: settimana chiave per chiudere

Tre colpi per Fonseca: questa può essere una settimana importante per provare a concludere alcuni acquisti.

Il 30 agosto terminerà la sessione estiva del calciomercato e i tifosi del Milan si aspettano delle operazioni importanti. La squadra va completata ed è importante accelerare alcune trattative, visto che il 17 agosto inizierà la Serie A 2024/2025.

Paulo Fonseca ha delle esigenze ben chiare e tocca alla società accontentarlo al più presto. Sia Zlatan Ibrahimovic che Giorgio Furlani hanno dichiarato di non avere fretta nelle settimane scorse, però al momento sono arrivati solo due nuovi acquisti ed è venuto il momento di velocizzare alcune operazioni. È necessario anche per favorire l’inserimento dei nuovi nell’ambiente e nel gruppo. La squadra affronterà domani l’ultima amichevole negli Stati Uniti e poi rientrerà in Italia.

Milan, accelerata per tre colpi

Un obiettivo del Milan è comprare un terzino destro e la prima scelta è Emerson Royal, con il quale c’è già accordo totale sul contratto. Va trovato quello con il Tottenham, con il quale la trattativa sta procedendo abbastanza positivamente negli ultimi giorni dopo una fase di stallo. La sensazione è che si possa chiudere a circa 15 milioni di euro fissi più 2-3 di bonus.

Il brasiliano ex Barcellona e Real Betis farebbe concorrenza a Davide Calabria sulla fascia destra. È reduce da una stagione non positiva al Tottenham, dove è finito totalmente fuori dai piani di Ange Postecoglou. Gli Spurs, che avevano investito circa 25 milioni per comprarlo dal Barça nel 2021, erano partiti da una richiesta di 20-22 milioni e poi hanno abbassato il prezzo. Il Milan era partito con l’intenzione di non andare oltre i 15 milioni di spesa, ma hanno dovuto alzare l’offerta. In questa settimana potrebbe arrivare la fumata bianca per l’ingaggio di Emerson Royal.

Questi possono essere giorni importanti anche per definire l’acquisto di un nuovo vice di Mike Maignan. Marco Sportiello rimarrà fuori per due-tre mesi a causa dello sfortunato infortunio capitato in hotel negli Stati Uniti, pertanto serve un altro numero 12. Il nome su cui il Milan ha deciso di puntare è Simone Scuffet del Cagliari. I sardi hanno rifiutato la proposta di prestito con diritto di riscatto, vogliono una cessione definitiva. Serve trovare l’accordo sul prezzo del cartellino.

E l’intesa va trovata anche con il Monaco per quanto concerne il cartellino di Youssouf Fofana, altro giocatore sul quale il Milan ha deciso di investire. Il problema è che i rossoneri non vorrebbero spendere oltre 20 milioni totali, considerando che il contratto del nazionale francese scade a giugno 2025. Dal Principato la richiesta è di circa 25, bonus compresi. Furlani deve fare uno sforzo per chiudere l’affare, i prossimi giorni possono essere molto importanti anche su questo fronte.