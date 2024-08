@ML – Il Milan presenta gli acquisti: le conferenze stampa di Pavlovic e Morata

Due soli colpi per il club rossonero in questa sessione di calciomercato: ecco quando verranno presentati ufficialmente.

Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic sono gli unici nuovi volti della campagna acquisti estiva del Milan, almeno finora. Paulo Fonseca spera di avere al più presto altri rinforzi in grado di migliorare e completare la squadra, che andrà anche alleggerita con alcune cessioni.

Pavlovic ha già iniziato a lavorare a Milanello, così come altri reduci dall’Europeo come Mike Maignan, Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Invece, che il torneo lo ha vinto da capitano della Spagna, dovrebbe cominciare la preparazione verso il 10 agosto. Entrambi sono colpi importanti per i rossoneri, che ne dovrebbero mettere a segno almeno altri tre entro la fine della finestra estiva del calciomercato.

Milan, quando le prime parole di Pavlovic e Morata

I tifosi sono curiosi non solo di vedere i prossimi acquisti del Milan, ma anche di sentire le prime dichiarazioni pubbliche di Pavlovic e Morata. Per entrambi è stata già programmata la rispettiva conferenza stampa di presentazione.

Il difensore serbo parlerà giovedì 8 agosto alle ore 15:30 a Casa Milan, mentre l’attaccante spagnolo venerdì 9 agosto alle 12:00. Anche l’ex di Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid sosterrà la conferenza stampa presso la sede societaria in via Aldo Rossi.

Pavlovic è stato ufficializzato come nuovo acquisto il 31 luglio, quando il club ha comunicato il suo arrivo a titolo definitivo dal Red Bull Salisburgo. Un’operazione che è costata 18 milioni di euro più di 2 di bonus. La trattativa con il giocatore è stata abbastanza rapida, mentre quella con la sua ex società ha richiesto più tempo. Il prezzo iniziale era stato fissato a 25 milioni e sono servite delle settimane per arrivare a un accordo che soddisfacesse entrambe le parti. Per gli austriaci è comunque una buona plusvalenza, dato che il difensore arrivò per 7 milioni nel luglio 2022.

Contratto fino a giugno 2028 con opzione per un altro anno, la stessa durata stipulata anche con Morata. Nonostante il madrileno sia vicino a compiere 32 anni (spegnerà le candeline a ottobre), il Milan ha deciso di fargli firmare un accordo a lungo termine. Evidentemente, c’è la convinzione che possa avere un buon rendimento per diverse stagioni. Il suo cartellino è costato 13 milioni, ovvero la cifra della clausola di risoluzione presente nel contratto che lo legava all’Atletico Madrid. A differenza di Strahinja, che percepirà uno stipendio da 1,5-1,7 milioni netti annui più bonus, Alvaro guadagnerà circa 4,5 milioni netti annui più bonus.