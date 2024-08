@ML – Milan, problema liste: come funziona e perché influenzano il mercato

Il Milan ha un problema con le liste della Serie A e della Champions League: ecco come influenzano il mercato in entrata e in uscita

Il Milan sta gestendo nel migliore dei modi il mercato in entrata ed è consapevole dei colpi da concludere in vista dell’inizio della stagione. I rossoneri sfideranno il Torino il prossimo 17 agosto, saranno giorni caldissimi. Perché il club vuole intervenire per completare al più presto la rosa di Paulo Fonseca.

Serve almeno un centrocampista e un attaccante, oltre che ovviamente la chiusura di Emerson Royal sull’out destro. Tuttavia, bisogna tenere in considerazioni alcuni aspetti.

Il punto è che la lista di giocatori del Milan è praticamente piena e questo potrà portare a delle esclusioni. Non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Ed è inevitabile che alcuni giocatori possano rimanere scontenti dalla decisione finale, che spetterà a Fonseca.

Ma è chiaro che l’esclusione potrà essere un punto cardine del mercato del Milan in uscita. Serve cedere, l’aggiunta di giocatori senza cessioni non farà altro che alimentare dei discorsi ben spiegati da Felice Raimondo, noto avvocato di fede milanista, in esclusiva ai microfoni di MilanLive.it.

Felice Raimondo spiega la situazione delle liste del Milan

Felice Raimondo, avvocato e tifoso rossonero, ha spiegato la situazione delle liste del Milan: “Inevitabilmente il mercato dovrà essere rivolto in coerenza con i regolamenti delle liste per la Serie A e per la Champions League. Ma non credo che questo stia frenando la campagna acquisti, dato che è solo uno degli aspetti che farà parte della valutazione generale”.

Prosegue l’avvocato Raimondo: “La situazione delle liste, per farla breve, è che il Milan dovrà escludere dei giocatori già presenti in rosa per far posto ai nuovi acquisti; questo sia nella lista Serie A che nella lista della Champions (dove le rinunce saranno anche maggiori). Le decisioni le scopriremo a fine mercato e immagino verranno comunicate con largo anticipo ai giocatori che non avranno il posto in lista”.

Ad oggi, restano esclusi dalla lista della Serie A probabilmente Saelemaekers e Adli. Resta da capire cosa succederà con Bennacer, ma anche Malick Thiaw potrebbe andar via e liberare un posto. In entrata, il Milan lavorerà anche per portare un centravanti – come detto in precedenza -, dunque dovrà uscire qualcuno. Una situazione particolare che inevitabilmente genererà discussioni e può condizionare il futuro di alcuni giocatori.