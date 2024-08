Ritorno di fiamma: la soluzione per l’attacco arriva da Parma

La soluzione per l’attacco del Milan può arrivare direttamente dal Parma: il ritorno di fiamma dei rossoneri è possibile

Il Milan sta cercando con convinzione un centravanti per completare il reparto offensivo. Paulo Fonseca ha chiesto alla società di acquistare Tammy Abraham dalla Roma, in uscita dopo l’arrivo di Artem Dovbyk. Per il centravanti inglese, però, serve un investimento da almeno 25 milioni di euro.

Una cifra considerata alta per il club rossonero che, invece, sarebbe propenso ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto. Soluzione percorribile soltanto negli ultimi giorni di mercato, quando i giallorossi dovranno necessariamente liberarsi del giocatore. Al momento, l’attacco conta Alvaro Morata e Luka Jovic, troppo poco per affrontare tre competizioni.

Serve un altro giocatore, Abraham sarebbe un buon colpo, ma soltanto alle giuste condizioni. Perché l’attaccante inglese è rientrato soltanto ad aprile dall’infortunio al crociato senza mai giocare con continuità. E dunque il Milan potrebbe puntare su un altro attaccante che andrebbe a completare il reparto.

Si tratta di Ange-Yoan Bonny, che è stato seguito dal club rossonero anche in passato. Classe 2003, ha tanta voglia di esprimersi ad alti livelli e si è già messo in mostra la scorsa stagione con la maglia del Parma conquistando la promozione in Serie A.

Milan, ritorno di fiamma per Bonny

Bonny è un nome che per il Milan può tornare di moda e ovviamente cambierebbe di molto il volto dell’attacco. Morata sarebbe il titolare assoluto, e il francese avrebbe la possibilità di crescere con calma anche grazie all’apporto di Jovic. La scorsa stagione ha segnato 8 gol e siglato 10 assist tra Serie B e Coppa Italia in 38 partite, per un totale di 2.181′.

Ieri è andata in scena un’amichevole tra Parma e Atalanta, terminata con il risultato sorprendente di 4-1 per i crociati. Una partita drammatica per Gian Piero Gasperini, ovviamente non per il risultato, ma per l’infortunio subito da Gianluca Scamacca. L’attaccante dei nerazzurri si è rotto il legamento crociato, il collaterale mediale e il menisco e ha praticamente chiuso la stagione.

Bonny ha segnato anche un gol al 30′ dimostrando di essere già in forma fornendo un’ottima prestazione nel complesso. Il Parma valuta l’attaccante francese intorno agli 8 milioni di euro. Al Milan andrebbe ad aumentare la colonia di francesi presenti in squadra e darebbe anche la possibilità a Fonseca di schierarlo sulla fascia o dietro la punta, essendo molto duttile.