Samardzic-Milan, nuova offerta in arrivo: scambio più soldi

Lazar Samardzic può approdare al Milan in questa sessione di mercato: la nuova offerta che serve per convincere l’Udinese

La carriera di Lazar Samardzic non sta procedendo come pianificato. Sembrava vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter l’anno scorso, l’affare con l’Udinese era praticamente concluso. Il centrocampista serbo era persino sbarcato a Milano per effettuare le visite mediche e la conseguente firma sul contratto.

Ma qualcosa è andato storto, c’è stato un diverbio tra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore sulle cifre dell’ingaggio e le commissioni. Dunque, è rimasto a Udine e nemmeno con il Napoli è stato trovato l’accordo.

I partenopei si erano fatti avanti per acquistare Samardzic, ma dei nuovi problemi con l’entourage del giocatore hanno fatto saltare la trattativa. Si era parlato anche della Juventus, ma niente da fare. La ‘prossima’ che ci proverà a breve sarà il Milan, che apprezza molto le qualità del giocatore, desideroso di approdare in una big.

Il Milan per Samardzic rappresenta un’ottima soluzione. Può giocare la Champions League, Paulo Fonseca propone un gioco che esalterebbe le sue qualità e allo stesso tempo continuerebbe la sua avventura in Serie A in un top club. Non è facile, però, trovare la quadra economica non solo con l’entourage e la famiglia del centrocampista, ma anche con l’Udinese.

Milan, prevista una nuova offerta per Samardzic

Nei prossimi giorni può arrivare un nuovo tentativo del Milan per acquistare Samardzic dall’Udinese. Per abbattere i costi del cartellino, il club rossonero starebbe pensando di inserire nella trattativa Yacine Adli, giocatore molto apprezzato dai friulani. Il Milan, inoltre, garantirebbe un conguaglio economico di circa 10 milioni di euro.

Un’offerta molto interessante, considerando che Adli rientra nei piani economici dell’Udinese e anche in quelli tecnici. Certo, è difficile trattare con i Pozzo, soprattutto quando si tratta di giocatori molto importanti. Tuttavia, la sensazione è che Samardzic sia rimasto controvoglia a Udine e la cessione è ciò che tutti vogliono.

Allo stesso tempo, va convinto Adli sulla soluzione Udinese. Ci sarebbero quindi degli incastri da mettere al posto giusto, con il centrocampista ex Bordeaux che non rientra nei piani di Paulo Fonseca. E, inoltre, il Milan sta cercando un mediano davanti alla difesa e questo potrebbe portare anche alla cessione di Ismael Bennacer. Insomma, i rossoneri si muovono con l’obiettivo di alzare il livello e Samardzic porterebbe tanta qualità sulla trequarti, con la possibilità di giocare anche come mezzala.