Amichevole Barcellona-Milan: a che ora si gioca, dove vedere e probabili formazioni

Ultima partita del Soccer Champions Tour 2024 per la squadra di Fonseca: ecco tutte le informazioni per seguirla.

La tournée del Milan negli Stati Uniti sta per terminare. Allo stadio M&T Bank Stadium di Baltimora i rossoneri affronteranno il Barcellona nel loro ultimo match in questa edizione del Soccer Champions Tour.

Si gioca quando in Italia sarà già mercoledì 7 agosto e saranno le ore 01:30. Un orario un po’ impegnativo, ma quando ci sono impegni negli USA i tifosi europei sono chiamati a questo tipo di sforzo se vogliono seguire la squadra in diretta. Per il club è molto importante andare a giocare là, soprattutto per ragioni di carattere economico e commerciale. Una scelta fatta da diverse società importanti, basta vedere chi partecipa al Soccer Champions Tour.

Diretta tv-streaming e formazioni di Barcellona-Milan

Barcellona-Milan sarà visibile in diretta tv e streaming grazie a DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere tutte le partite amichevoli della squadra di Paulo Fonseca negli Stati Uniti. Noi di MilanLive.it faremo anche una live con la cronaca testuale delle principali azioni della partita.

I rossoneri scenderanno in campo con il consueto modulo 4-2-3-1. In porta ci sarà nuovamente il 19enne Lorenzo Torriani, che a causa dello sfortunato infortunio di Marco Sportiello sta trovando spazio e lo sta anche sfruttando bene. È una delle sorprese dell’estate del Milan, si è reso protagonista di buone prestazioni ed è una piacevole scoperta per chi non lo conosceva.

In difesa vedremo Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Filippo Terracciano. La stessa vista in Milan-Real Madrid. E non cambierà neppure il centrocampo, dato che lì agiranno nuovamente Ismael Bennacer e Ruben Loftus-Cheek. Un test importante per entrambi, ma soprattutto per l’inglese, che ha trascorso la passata stagione a giocare da trequartista e che ora Fonseca vuole provare ad adattare in mediana. L’ex Chelsea è più una mezzala da centrocampo a tre, però il mister crede che possa fare bene anche con questo schieramento.

Nel tridente offensivo saranno riproposti Samuel Chukwueze a destra e Alexis Saelemaekers a sinistra, con la novità Christian Pulisic nel ruolo di numero 10. Il capitano della nazionale maggiore degli Stati Uniti era sempre subentrato nelle scorse due amichevoli, avendo iniziato dopo la preparazione. Questa sarà la sua prima da titolare e agirà da trequartista, posizione che può ricoprire grazie alle sue enormi qualità.

Come prima punta dovremmo vedere Luka Jovic, anche lui alla prima apparizione da titolare in questa estate. Sul centravanti serbo non mancano rumors di mercato, dato che il Milan lo considera cedibile, però lui sembra determinato a rimanere. Fare una buona prestazione contro il Barcellona può aiutarlo.

In panchina Rafael Leao, che entrerà nella ripresa per collezionare i suoi primi minuti in campo nella nuova stagione. Stesso discorso per Noah Okafor, che come lui si è aggregato solo di recente al gruppo.

SOCCER CHAMPIONS TOUR 2024, BARCELLONA-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Valle, Christensen, Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Raphinha (Victor), Pablo Torre, Hernandez; Lewandowski.

Milan (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic.