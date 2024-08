Ancora un rifiuto secco: non c’è pace per il Milan

Niente da fare per il Milan: i rossoneri devono fare i conti con un nuovo rifiuto che complica ulteriormente i piani.

Il calciomercato del Milan finora non è stato molto entusiasmante. Gli unici nuovi arrivi a Milanello sono quelli del 23enne Strahinja Pavlović dal Salisburgo e (soprattutto) Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Di certo con l’aggiunta dell’ex bomber di Juve e Real Madrid il livello dell’attacco rossonero si è alzato, ma Fonseca ha già fatto capire a Ibrahimovic e Moncada che servono altri innesti per poter avere un Milan davvero competitivo su tutti i fronti.

Il nuovo tecnico rossonero vuole un altro attaccante di spessore e ha già le idee molto chiare sul profilo. L’allenatore portoghese gradirebbe moltissimo avere a disposizione Tammy Abraham, il centravanti inglese che pare sempre più lontano dalla Roma. Fonseca non ha fatto in tempo ad allenarlo in giallorosso, dato che ha lasciato la Capitale proprio quando l’ex Chelsea sbarcava a Trigoria.

Tuttavia l’occasione di mercato potrebbe consentire all’ex allenatore della Roma di coronare questo suo desiderio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, è proprio Fonseca che starebbe spingendo per Abraham: il tecnico del Milan è un grande estimatore del centravanti britannico e farebbe di tutto per averlo nella sua squadra. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, lo sbarco di Abraham a Milano è tutt’altro che semplice.

Milan, altro rifiuto! Ora la strada è davvero in salita

La Roma, infatti, non vuole fare sconti e continua a chiedere 25 milioni di euro per lasciar partire il suo attaccante. Una cifra che però il Milan ritiene troppo elevata, anche perché l’attaccante è rientrato negli scorsi mesi da un brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro che lo ha tenuto a lungo lontano dai campi di calcio.

Per questo il Diavolo ha provato a inserire delle contropartite che avrebbero potuto trovare un certo gradimento in casa romanista. Si è parlato di Calabria, dato che la Roma è alla ricerca di un terzino destro, ma anche di Okafor, un altro elemento che potrebbe fare comodo a De Rossi. I nomi proposti dal Milan non convincono però Ghisolfi.

I rossoneri hanno anche avanzato la proposta di un prestito con diritto di riscatto, ma pare che la Roma abbia risposto negativamente. Ibrahimovic e Moncada hanno già l’accordo con il giocatore, ma l’intesa con il club del presidente Friedkin sembra ancora molto lontana.