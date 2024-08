Colpo da 70 milioni: Milan, la cessione salta definitivamente

Sembrava potersi concretizzare la vendita di giocatore rossonero, ma pare che non accadrà: il club interessato ha cambiato obiettivo.

Il calciomercato del Milan è abbastanza fermo in questi giorni, sia in entrata che in uscita non si stanno registrando movimenti. Fare alcune cessioni è importante anche per una questione di liste Serie A e Champions League.

La società rossonera è impegnata su tanti tavoli di trattativa e questa può essere una settimana fondamentale per certe operazioni, soprattutto in entrata. L’obiettivo è cercare di chiudere per Emerson Royal del Tottenham e Youssouf Fofana del Monaco, due rinforzi che Paulo Fonseca ritiene importanti per la sua squadra. Per quanto concerne le possibili cessioni, si spera di avere notizie positive per Fodé Ballo-Touré, Divock Origi, Yacine Adli e Luka Jovic.

Milan, niente addio: l’obiettivo cambia

C’è stato un momento nel quale sembrava che anche Malick Thiaw potesse partire. Infatti, il Newcastle United si era interessato a lui. Il Milan lo avrebbe fatto partire solo in cambio di 35-40 milioni di euro, ma un’offerta di questo tipo non è mai arrivata finora. E probabilmente non arriverà.

Infatti, sembra che i Magpies siano determinati ad assicurarsi Marc Guehi del Crystal Palace per rinforzare la difesa. Stando a quanto rivelato da The Telegraph, è vicino l’acquisto del nazionale inglese per oltre 60 milioni di sterline (69,7 milioni di euro). I colloqui tra i club hanno avuto uno sviluppo positivo negli ultimi giorni e c’è fiducia di raggiungere l’accordo totale a breve. Il prezzo altissimo del centrale del 24enne centrale nato in Costa d’Avorio non ha spaventato il Newcastle United, che ha deciso di fare un grande investimento per migliorare la retroguardia.

Mister Eddie Howe voleva due nuovi difensori per la nuova stagione e il primo, Lloyd Kelly, era arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Bournemouth. Come molti tifosi ricorderanno, il Milan aveva provato a ingaggiarlo nell’ultima finestra invernale del calciomercato. Ora in maglia bianconera arriverà anche Guehi, che il Crystal Palace aveva comprato dal Chelsea per poco più di 23 milioni di euro nell’estate 2021.

L’anglo-ivoriano è cresciuto nel settore giovanile dei Blues, tra il 2020 e il 2021 ha giocato in prestito allo Swansea City. Le sue prestazioni hanno convinto il Crystal Palace a investire sul suo cartellino e il rendimento di queste stagioni gli hanno dato ragione. Cedere Guehi per oltre 70 milioni consentirà di fare una enorme plusvalenza a bilancio e di avere anche risorse da reinvestire nel mercato in entrata.