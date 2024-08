“Cuore spezzato”, annuncio a sorpresa: clamoroso Sinner

Annuncio a sorpresa di Jannik Sinner, il tennista altoatesino torna a parlare e fa una rivelazione che spiazza tutti

Sta per tornare in campo, finalmente, Jannik Sinner. Non vediamo all’opera l’altoatesino da Wimbledon, ai primi di luglio, quando è uscito di scena ai quarti di finale dei Championships, battuto da Medvedev in una gara rocambolesca. Adesso, però, ci siamo: riparte per lui il percorso per mantenere il primato nel ranking ATP.

Si riparte dal Canada, dove di fatto ha iniziato a prendere corpo, un anno fa, la sua scalata ai vertici. Nel 2023, a Toronto, trionfò per la prima volta in carriera in un Masters 1000, ora proverà a ripetersi a Montreal. Ci sono da difendere, per l’appunto, i 1000 punti conquistati un anno fa, per mantenere margine sui rivali più prossimi in classifica. Ossia Djokovic e Alcaraz, che a Montreal non ci saranno, dopo le fatiche del torneo olimpico e la splendida finale del Philippe Chatrier a Parigi.

Sinner ha potuto osservare soltanto da lontano le gesta del serbo e dello spagnolo, che hanno dato davvero spettacolo. E confermano che nelle prossime settimane saranno avversari durissimi da tenere alle spalle. La speranza, è che Jannik abbia recuperato il top della condizione, dopo l’assenza forzata di Parigi.

Sinner, il rimpianto sulle Olimpiadi e i complimenti a Musetti

In conferenza stampa prima del debutto a Montreal, Sinner ha parlato proprio del suo stato di salute e delle sensazioni provate nell’aver dovuto rinunciare alle Olimpiadi. Una rinuncia che ha confermato essere stata assai dolorosa.

“Non poter andare alle Olimpiadi mi ha spezzato il cuore“, ha spiegato. “Era uno degli obiettivi principali della stagione, ma devo accettare che sia andata così”. Ora, però, sembra andare tutto per il meglio: “Ora sto molto bene – ha aggiunto – Ho preso antibiotici per quasi una settimana e non ho toccato la racchetta per giorni. Mi sto preparando nel migliore dei modi per mantenere la costanza dimostrata nell’ultimo anno”.

Sul percorso olimpico dell’Italia tennistica, ha quindi dichiarato: “Mi stavo allenando, quindi non ho potuto vedere il match di Musetti. Sono tutti felici per lui in Italia e lo sono anche io se un italiano è felice. Spero di poter recuperare la visione della sua partita. E di fare lo stesso anche con la partita della Paolini e della Errani”.