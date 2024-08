Ha detto di no, il Milan è incredulo: sta bloccando il mercato

Milan protagonista delle indiscrezioni di calciomercato. In attesa dei nuovi arrivi, un rifiuto mette in difficoltà la dirigenza

Conto alla rovescia ufficialmente cominciato in vista dell’inizio della Serie A con il Milan atteso dal Torino nel match inaugurale della prima giornata, previsto sabato 17 agosto alle 20.30 a San Siro. Prima del debutto, i rossoneri disputeranno altri due match amichevoli contro Barcellona e Monza, quest’ultimo per l’edizione 2024 del Trofeo intitolato a Silvio Berlusconi.

Vedremo se, almeno nel match contro il Monza dell’ex Alessandro Nesta, Fonseca potrà disporre di altri rinforzi oltre a Morata e Pavlovic che debutteranno proprio con i brianzoli. I nomi accostati ai rossoneri, ormai, sono sempre gli stessi con Emerson Royal, rinforzo scelto per la difesa anche per sostituire l’infortunato Florenzi, Fofana e Samardzic per la mediana e Abraham per l’attacco.

Le trattative proseguono tra alti e bassi. Il più vicino al Milan è indubbiamente Emerson Royal, per gli altri, invece, la strada è in salita per le pretese dei rispettivi club, al momento non soddisfatte dai rossoneri che, per Fofana non sono andati oltre i 20 milioni mentre, per Abraham, hanno proposto alla Roma contropartite (Jovic su tutti) non gradite ai giallorossi.

Milan, ennesimo rifiuto: la cessione si complica

Attenzione anche alle uscite. Se Jovic non scalda la Roma per Abraham, il Milan può provarci anche Okafor o Saelemakers. La dirigenza rossonera, inoltre, è pronta a valutare offerte congrue per Adli e anche per Bennacer che hanno proposte dall’Arabia. La cessione di uno dei due centrocampisti potrebbe permettere l’affondo su Fofana o Samardzic.

Milan che deve cedere anche Divock Origi. Paradossale la situazione dall’attaccante belga. Tornato dalla stagione in prestito tutt’altro che esaltante con il Nottingham, Origi è stato immediatamente messo fuori rosa insieme a un altro esubero ovvero Ballo Touré. Nella conferenza stampa di presentazione di Fonseca, Ibrahimovic ha comunicato che entrambi avrebbero svolto la preparazione con il Milan Futuro.

In realtà, non è così. Dalle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, pare che Origi e Ballo Touré, in accordo con la società, si stanno allenando lontano da Milanello in attesa di offerte per l’addio di offerte. Origi ha rifiutato, nuovamente, una proposta dalla Turchia, stavolta proveniente dal Trabzonspor. Un No che complica i piani del Milan che sta facendo di tutto per liberarsi del corposo ingaggio percepito dall’attaccante di 4 milioni di euro netti (5.2 al lordo) con contratto fino al 2026.

Una cifra risparmiata che il Milan potrebbe riversare immediatamente sul mercato. Anche per questo motivo, non è affatto da escludere una rescissione contrattuale con possibile buonuscita per l’attaccante ex Liverpool, ingaggiato da Maldini e Massara come vice Giroud nell’annata post Scudetto, conclusa con due soli gol all’attivo prima del prestito al Nottingham.