Il ritorno che non ti aspetti: colpo di scena Milan

Un ritorno clamoroso ha infiammato i tifosi del Milan nelle ultime ore: è arrivato al centro di allenamento rossonero dopo tanti anni

Nel calcio, come nella vita, ci sono amori che non si possono dimenticare e che lasciano un solco indelebile in chiunque li abbia vissuti da vicino, e non solo tra i diretti protagonisti. Il Milan lo sa bene, dato che nella sua storia ha avuto diversi campioni indimenticati e indimenticabili per molti tifosi e che hanno scritto la storia del club, alzando al cielo in più occasioni le coppe di scudetti e Champions League.

Mario Balotelli non può entrare tra le prime leggende del club, ma la sensazione è che con un po’ più di continuità e fortuna avrebbe tranquillamente potuto farlo. Le sue qualità tecniche e fisiche sono parse straordinarie fin dagli esordi con la maglia dell’Inter e anche in alcune prestazioni con Manchester City, Italia e Milan, dove però non ha mai fatto il salto di qualità a fenomeno assoluto, come in molti si sarebbero aspettati.

Oggi ha 33 anni ed è svincolato dal 1 luglio dopo l’esperienza all’Adana Demirspor, ma ha vestito la maglia del Milan da gennaio 2013 all’agosto 2014 prima del trasferimento al Liverpool e del ritorno in prestito in rossonero, senza troppa fortuna. Da lì è iniziata la sua parabola discendente da cui non si è più ripreso, ma al cuor non si comanda.

Balotelli torna al Milan solo per un giorno: visita al centro di allenamento

Balotelli si è fatto conoscere nel calcio che conta con l’Inter, dove aveva esordito agli ordini di Roberto Mancini e poi ha conquistato la Champions League con José Mourinho, nonostante un rapporto travagliato. Non ha mai nascosto, però, che la sua fede calcistica guardava sull’altra sponda del naviglio, e quindi proprio al Milan.

Nonostante le varie esperienze calcistiche lontano dall’Italia, Super Mario non ha mai smesso di seguire la sua squadra, e quando riesce torna con piacere a salutare i suoi colleghi e a rivivere l’ambiente rossonero. L’ha fatto anche domenica 4 agosto, dato che si è presentato al centro di allenamento del Milan e poi ha pubblicato un selfie sui social per immortalare l’evento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

Il Milan cerca ancora un attaccante alle spalle di Alvaro Morata, ma non pensate ad alcun riferimento in tema di calciomercato. Balotelli è solo un sostenitore e amico del club, che dovrà trovare casa altrove per rilanciare la sua carriera.